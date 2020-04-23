德國4月綜合PMI暴跌至17.1！創史上最低

IHS Markit 於週四 (23 日) 公佈了德國 4 月份的綜合 PMI 指數初值，報 17.1，較 3 月份 35.0 大幅驟降，且創下自該指數開始統計以來的最低紀錄；另外，4 月製造業 PMI 則報 34.4，亦遠遠低於市場預期的 39.0。

德國 4 月三大 PMI 數據：

德國 4 月綜合 PMI 報 17.1，遠低於市場預估的 28.5。

德國 4 月製造業 PMI 報 34.4，遠低於市場預期的 39.0。

德國 4 月服務業 PMI 報 15.9，遠低於市場預期的 28.5。

德國綜合 PMI、製造業 PMI、服務業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

為了避免新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，歐洲各國政府採取封鎖措施，導致企業及店家被迫關閉，並對於休閒娛樂、航空、餐飲及旅館業者，造成前所未有的重大衝擊。

除了德國之外，由於義大利、西班牙、及法國等國的肺炎疫情皆相當嚴重，導致其他歐洲各國的 PMI 指數，亦創下歷史低點。

另外，先前整體歐元區 3 月份綜合 PMI 指數報 29.7，創下史上最大的單月跌幅，而 4 月份更進一步的跌落至 13.5。服務業 PMI 指數則由 26.4 驟降至 11.7。

此外，儘管企業為了避免將員工裁員，採取了減少員工工時等因應措施，但 4 月份的雇傭指數，仍創下有史以來最大的跌幅。

IHS Markit 經濟學家 Phil Smith 表示，由最新的 PMI 數據可以看出，肺炎疫情對於歐洲經濟所造成的影響，是相當令人震驚的。

IHS Markit 經濟學家 Chris Williamson 則表示，各國所採取的封鎖措施，導致全球需求大幅萎縮，並對於歐洲經濟造成前所未有的衝擊。Williamson 預估，Q2 的商業活動及經濟表現恐將持續惡化。

國際貨幣基金組織 (IMF) 預估，2020 年歐元區的經濟將衰退 7.5%。

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