〈每日外資外匯觀點〉初請失業金數據來襲 風險資產恐被打回原形

美國總統川普威脅開火美擊沈伊朗騷擾美軍的伊朗船艦，油價進一步飆漲超過 30%，金價同步飆升，美元指數持穩在 100.3 附近，今晚市場關注歐美 PMI 及美國初請失業金數據公布、歐盟高峰會召開以及美國眾議就近 500 億美元新一輪刺激計畫投票。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國參議院周二通過規模近 5000 億美元的新一輪疫情救助方案，預期美國眾議院亦周四將通過該議案，加上美國聯準會推行無限量寬鬆後，聯準會截至 4 月 13 日的資產負債表規模已擴大至 6.37 兆美元，不排除第 2 季底前將進一步膨脹至 7 兆美元水平，致使美元指數本周雖站上 100 大關，但無力進一步攻占 101。

美國初請失業金近期成為評估經濟衰退程度和捕捉復甦啟動最及時的硬數據。Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 指出， 4 月 18 當周數據尤為關鍵，將可具體反映 4 月就業市場受到疫情的衝擊，並可能是有史以來表現最糟的月份。

AmeriVet Securities 美國利率交易主管 Gregory Faranello 指出，市場的短期前景仍然圍繞着石油，過去幾天油價暴跌暴漲的，顯示風險回到了經濟面和需求面，而且風險出現向其他市場擴散的跡象。

布蘭特原油在觸及 1999 年 6 月以來最低水平後持續反彈，周三大漲 5.4%。不過 Ritterbusch and Associates 總裁 Jim Ritterbusch 警告，這絕不意味著觸底，須提防本周將油價推入負值的供需力道仍然存在。

LaSalle Futures Group 高級市場策略師 Charlie Nedoss 也評論稱，特朗普的推文提振了金價，金價周二已經經受了支撐位測試。此外，美元走軟，這往往有助於黃金走勢，因為兩者呈反向連動關係。

美國橡樹資本創始人及聯席董事長 Howard Marks 也表示，疫情肆虐的當下，美股反彈的漲幅達創下上世紀 30 年代最大，投資者情緒也從抑鬱轉變到狂歡，但反應恐怕過度了，歷史規律顯示，目前市場的反彈是暫時性的，仍有可能會再次下探底部。

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 也認為，目前許多風險資產處於超賣狀態，如果美股很快開始回跌，也不會令人太驚訝。