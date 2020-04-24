商品貨幣近期隨油價走低 成投資者做空標的

全球經濟陷入危機，油價等大宗商品出現重挫，連帶以原物料出口為主的「商品貨幣」近期表現不佳，並成為空頭狙擊標的。

巴西幣是受創最嚴重的貨幣之一，今年以來雷亞爾已下跌 36%，墨西哥披索跌幅也達 30%。其他紐西蘭幣、澳幣及加元，跌幅則介於 9-10% 之間。

法國巴黎資產管理 (BNP) 駐紐約貨幣主管 Momtchil Pojarliev 表示，油價崩跌只是冰山一角，證實了全球經濟非常糟糕，這種情況很難很快解決。

BNP 管理 4930 億美元資產，Pojarliev 表示，目前基金仍做空澳幣及紐幣，如果這兩種貨幣出現反彈，他們將加碼做空。

基於油價強勁反彈，澳幣及紐幣在週四 (23 日) 均反彈約 0.2%，紐幣來到 0.6 美元附近，報 59.87 美分，澳幣也朝 0.64 美元進攻，報 63.56 美分。

澳幣兌美元日線圖 (圖表取自 Investing.com)

與原油相關的，還有挪威克朗。Merk Investments 創辦人兼投資長 Axel Merk 表示，在本週油價暴跌之前，他們已經在做空克朗。

Merk 認為，低油價打壓通膨，也讓挪威央行不太可能升息。較低的利率壓低貨幣的吸引力，並對克朗繼續帶來壓力。Merk 指出，公司的估值對克朗看得非常低，但「但我們認為它會變得更低」。

挪威克朗週四由 1 個月的低點回升，至 10.6806 克朗兌 1 美元附近。