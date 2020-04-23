〈政院兆元紓困〉陸海空運輸加碼146億元 國道客運每車最高補貼9萬元

行政院會通過紓困振興特別預算追加 1500 億元，交通部長林佳龍今 (23) 日指出，紓困 2.0 加碼補助陸運產業 35.97 億元，其中，國道客運營運費用補貼將依運量減幅評估，每車每月最高 3 萬元、共 3 個月；陸海空運輸總計加碼近 146 億元。

行政院今天舉行「陸海空運業者協助方案」記者會，政務委員龔明鑫表示，交通是國家發展的命脈，跨國貿易、跨境人流受疫情影響甚鉅，陸海空運輸也支撐民眾日常生活，因此，交通部紓困 2.0 加碼近 146 億元，要來協助業者度過難關。

在陸運方面，交通部加碼補助 35.97 億元，將提供國道客運營運費用補貼，依運量減幅最高每車每月可申請 3 萬元、共 3 個月；計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人，即日起將再提供每位駕駛人每月 1 萬元、共 3 個月的薪資補助。

航空業的經費則大幅增加 78.95 億元，交通部提供航空公司、地勤及空廚業者 500 億元政府信用保證紓困貸款和利息補貼，同時增加場站費用補貼對象及項目，包括航空業者最為關心的停留費，將給予 50% 補貼，預估補貼金額達 5.77 億元。

林佳龍指出，受益對象包括航空公司、機場業者等共約 355 家，截至 3 月底合計已補貼約 13.7 億元，並緩收業者相關使用費至 6 月，將可有效減輕業者營運負擔。

海運部分，紓困 2.0 預算擴增至 30.93 億元，將提供航運業者 300 億元政府信用保證紓困貸款及利息補貼，同時補貼港區業者土地租金，並將小三通港口商業服務設施業者與載客小船業者納入紓困，預估將有 2500 家業者受惠。