經濟部：6億元現金紓困及時雨本週到位 2.2萬人受惠

為協助產業界度過景氣寒冬，政府各部會早已陸續展開預審作業，經濟部今 (23) 日公布最新進度，在艱困企業發放現金方面，預計本週前，6 億元的薪資及營運資金補貼就會到位，其中商業服務業救急金高達 3.9 億元，可望幫助 325 家業者、約 2.2 萬人。

立法院會 21 日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正案」，追加特別預算 1500 億元，行政院將在今天院會中拍板通過，函請立法院審議，蘇揆明天也會親赴立法院報告並答覆質詢。

經濟部兩波紓困振興經費合計高達 975 億元，儘管特別預算追加案仍在進行中，不過，在現金補助方面，政府已先預審，壓縮行政流程的時間，會用最快時間發放艱困企業的員工薪資及營運資金補貼，集中火力發現金救急，預計在週五 (24 日) 前就會有 6 億元撥款到位。

經濟部進一步說明，商業服務業是本次疫情中最大的受害產業，因此，企業紓困現金將核發 3.9 億元，製造及技術服務業占 1.19 億元，會展產業則核撥 1 億元，預估將有 325 家業者、2.2 萬人受惠。

至於受疫情衝擊企業的紓困貸款方面，經濟部表示，政府同樣已先啟動融資協助，幫企業度過資金難關。統計到 20 日止，已經有 3900 多家企業獲得超過 473 億元的融資協助，包括企業舊貸款展延 333.5 億元、企業營運資金貸款 49.4 億元、企業振興資金貸款 90.4 億元。