疫情襲向職場 年輕人透露五大憂 42%經濟負擔沉重

疫情正襲向全球勞動市場，美國過去五週初領失業金人數累計近 2650 萬人，我國政府也釋出多項補貼措施，協助勞工及企業度過難關，不過，根據人力銀行調查，有 64% 的年輕人求職意向受影響，擔心產業前景不明、砍班減薪，甚至有 42% 的人感到經濟負擔沉重。

1111 人力銀行發布青年就業困境調查，在 30 歲以下的族群中，有 64% 的人因為新冠肺炎疫情影響求職意向，包括更積極找工作卡位職場占 16.7%、延後 / 放棄出國深造機會 15.2%、選擇繼續升學 / 考證照 8.1%。

調查也指出，年輕人目前最擔心的五大職場困境，分別為產業前景不明 48.6%、工作機會變少 44.4%、被放無薪假 41.6%、被砍班 / 被減薪 40.2% 及起薪低 38.8%。

30 歲以下的年輕族群，職場剛起步，薪資收入有限，1111 人力銀行指出，此次受訪者平均薪資為 29516 元，每個月支出花費 16493 元，超過整體收入一半以上，其中以生活費占最大宗 (79.1%)，其次則是房租 (45.8%)、孝親費 (38.8%) 及學貸 (33.3%)。其中，有 42% 感到壓力沈重，甚至有 1 成的人坦言壓力已超過負荷。

為協助年輕人及企業度過難關，政府推出「安穩青年就業計畫」紓困措施，補助僱用新鮮人的雇主每月 12000 元，最長 1 年。不過，調查顯示，45.8% 的人擔心薪水反而被拉低、44.4% 表示應該嚴格規範配套機制來保障起薪，41.6% 認為時間短效果有限，還有 38.8 坦言名額不夠、僧多粥少。

媒體中心總經理何啟聖分析，根據主計總處資料，國內 3 月週工時未達 35 小時的就業者來到 26.1 萬人，比起 2 月增加 3.5 萬人，近期企業人力需求呈現停滯或遞延狀態，包括旅遊業、餐飲業、航空業、百貨商場等，顯示疫情引發的經濟衝擊已經可以預見。

何啟聖提醒，補助雇主進用新鮮人每月 12000 元，出發點正確，但應避免當年 22Ｋ 定錨效應，反而壓低新鮮人起薪水準，甚至是領完補助一年後即解僱勞工，建議可加入約束條款，例如給薪超過 3 萬元以上才予以補助，或綁約新鮮人進用年限，以進一步保障勞工權益。