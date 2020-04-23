觀光客驟降 3月餐飲業營業額年減21% 史上最大

全球疫情相繼爆發，台灣祭出嚴格的境管措施，導致觀光客驟減，經濟部今 (23) 日公布 3 月餐飲業營業額僅 519 億元，年減 21%，創史上最大衰退幅度；零售業營業額 2906 億元，年減 3.4%；批發業則受惠提前拉貨及防疫需求，營收攀升至 9054 億元，創歷年同期新高，年增 7.9%。

根據統計，3 月餐飲業營收持續下滑，其中，餐館業年減 22.3%，除了觀光客銳減，國人也減少外出旅遊及聚餐，宴會活動大幅停擺，所幸部分速食業者持續開發新品並加強促銷，抵銷部分減幅；外燴及團膳承包業也受疫情影響，年減 36.4%。第 1 季餐飲業營業額為 1928 億元，年減 6.6%。

零售業也持續受疫情衝擊，由於來客數驟降，3 月營業額僅 2906 億元，年減 3.4%，其中，百貨公司年減 21.6%、其他綜合商品零售業 (如免稅店等) 年減 34.3%、布疋及服飾品業年減 17.5%、家用器具用品零售業年減 25.5%。

不過，經濟部統計也顯示，部分業者反而因疫情掀起囤貨潮或助長「宅經濟」而成長，包括超級市場及量販店營收分別年增 30% 與 20.7%、電子購物及郵購

業年增 24.2%；汽機車零售業也因汰舊換新減徵政策，將於明年 1 月落日，年增 7%。第 1 季零售業營業額為 9245 億元，年減 0.6%。

至於批發業方面，3 月營業額為 9054 億元，年增 7.9%，仍維持正成長，並創下歷年同期新高，主因遞延出貨及提前備貨雙重力道拉抬，加上防疫需求推升部分原料、電器設備銷售增溫所致，其中機械器具批發業年增 19%，為主要貢獻。第 1 季營業額為 2 兆 4656 億元，年增 2%。

展望 4 月，經濟部表示，肺炎疫情仍蔓延全球，終端產品需求疲弱，加上國際原物料價格大幅滑落，恐抑低批發業營收成長動能；零售及餐飲業也受疫情影響，來客數下滑，營業額可能續呈負成長，不過，預期清明連假、母親節檔期商機、網購及外送服務盛行，再加上政府推出振興經濟措施，仍可望抵銷部分減幅。