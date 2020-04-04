〈鉅亨看世界〉瑞典佛系抗疫的底氣

雖然武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的擴散，歐美的多數國家即使心中不願意，但最終仍被迫祭出封城、鎖國策略，以防止擴散。但對瑞典來說，他們仍在力保盡可能維持民眾的正常生活，不要影響過深。

與其他北歐國家相較，丹麥和挪威都已關閉邊境，限制餐廳及滑雪場營業。但瑞典的防疫措施相對寬鬆，當局限制 50 人以上的聚會，但多數商店仍然照常營業。

雖然這並不是一種萬無一失的決策，但與其他國家相比，瑞典確實具備一些限制相對寬鬆的本錢。

靈活的工作環境及氛圍

首先，人們自覺地減少移動，當地的工作環境與氛圍，也足以支持這種發展。

在瑞典的道路明顯比平時安靜。斯德哥爾摩的公共交通公司 SL 表示，上週地鐵和通勤火車上的乘客人數下降了 50%，調查顯示，有近一半的斯德哥爾摩人採取遠端工作。

Stockholm Business Region 是一家為城市的全球商業社區提供支持的國有基金公司，他們擁有精通技術的團隊，長期以來一直倡導靈活和遠端工作的企業文化，並預計城市中至少 90% 以上的大公司，會在這段期間實施遠端工作。

這家公司執行長 Staffan Ingvarsson 說：「每個有可能做到這一點的公司，他們都在這樣做，而且行之有效。」

瑞典人們盡量維持生活正常 (圖: AFP)

他的說法也體現目前瑞典政府的中心戰略：自我負責。公共衛生當局和政治人物，仍希望藉由民眾自律，在不需要採取嚴厲措施的情況下，減慢病毒的傳播速度。

政府避開最嚴格的管控方式，但仍提供更多的實施準則，將重點放在生病或年長的人要待在家裡，勤洗手、避免不必要的旅行，同時在家工作。

到 3 月底為止，瑞典發布了近 3500 例 COVID-19 確診病例，其中 105 例死亡。

自主決定意識高

政府呼籲抗疫工作是每個人的責任。總理 Stefan Löfven 發表全國性演說，強調在危機中沒有人是孤身一人，但每個人都有沉重的責任，做為負責任的成年人，不應該散布恐慌或者謠言。

瑞典總理 Stefan Löfven(圖: AFP)

根據民意調查顯示，瑞典國內支持他的說法。同時，由於民眾對公共機構的信任度很高，一些人認為，這使得當地人願意自發性遵守抗疫準則。

瑞典並非完全不予限制，例如，他們還是將足球賽季之類大型活動延期，關閉大學，但維持更多的日常生活。他們同意將更多的決定，交給民眾自己。

作家兼攝影師 Lola AkinmadeÅkerström 形容，儘管學校開著，但許多父母還是把孩子留在家裡。另外，許多斯德哥爾摩公司早早決定關閉辦公室，讓員工在家上班。

綜合考量家庭結構及數據

人口上的特殊分布與結構，也支持他們可以採取更為「佛系」的做為。 與地中海國家的多代同堂的家庭相比，瑞典一半以上的家庭是一個人獨居的，這降低了病毒在家庭中傳播的風險。

另外，瑞典的做法也是數據模擬之後的決策。隆德大學的兩位教授指出，瑞典政府預計每 10 萬人口中的住院人數，要比其他國家少得多，包括挪威、丹麥和英國。

同時，瑞典人熱愛戶外活動，官員們表示，這是他們希望避免嚴格居家令的一個原因—盡力保持人們身心健康。

瑞典選擇不封城鎖國 (圖: AFP)

對企業來說，他們樂見這種情況，因為這有助於減少對經濟的衝擊。

斯德哥爾摩商會執行長 Andreas Hatzigeorgiou 表示，抗疫必須綜合考量，以最大的程度減少健康危機，同時兼顧對經濟的衝擊。「這裡的企業界確實認為，瑞典政府和瑞典的做法比許多其他國家更明智。」

國內仍有質疑聲

不過，並非所有人均同意這一點，尤其是看到鄰國的發展。這些國家也抵抗了一段期間，但最終仍躲不過封城的命運。

瑞典醫科大學 Karolinska 研究所的流行病學家 Emma Frans 表示，她相信人們傾向於遵守防疫準則及建議，但在這種緊急情況下，實在無法確定這些準則是否足夠。

她呼籲，應該為如何在商店和體育館等公共場所進行互動，提供「更清晰的說明」。