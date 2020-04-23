國際海運公會：未來幾個月全球貨櫃運輸量將下跌30%

新冠肺炎疫情持續延燒，對國際貿易、物流等產業造成衝擊，國際海運公會 (ICS) 主席 Esben Poulsson 表示，受疫情影響，零售商要求運輸公司推遲交貨，倉庫中堆滿冰箱和洗衣機等商品，未來幾個月內，全球集裝箱運輸量可能減少多達 30%。

Poulsson 表示，受到疫情的衝擊，今年迄今為止的出貨量可能已經下跌了約 15%，而第二季的下降幅則將取決於政府重新開放經濟的程度。「服裝、紡織品、家電等商品的庫存已滿，」Poulsson 說道：「我們聽到不少買家問航運公司，是否可以暫時存放這些貨物，或者放慢他們的船速推遲收貨。」

日本最大的貨櫃運輸商 Ocean Network Express 執行長 Jeremy Nixon 表示，從 4 月到 5 月，亞洲、北美和歐洲的遠期貨運的預訂已經放緩。不過，北美洲、拉丁美洲、歐洲、大洋洲、亞洲的產品出貨量仍然強勁。不過，為了應對亞洲對外出口的減少，該公司縮減了從亞洲到北歐、地中海和北美的定期航行。

3 月份，洛杉磯港的入境貨櫃量年減 26%，新加坡貨櫃吞吐量也下跌至 8 月份以來的最低水平，香港的貨櫃吞吐量也從 2 月份的短暫回升後，再次低於平均水平。

文華船務 (Mandarin Shipping) 董事長 Tim Huxley 在接受采訪時表示：「某些貨櫃船的運力僅使用了 20%，許多航行已被取消。我們有五艘貨櫃船的載運量肯定減少了，還不得不忍受二次合約之間更長的等待時間。」

彭博物流高級分析師 Lee Klaskow 表示，全球主要經濟體為遏止疫情擴散祭出的封鎖措施對經濟的造成的衝擊正在整個供應鏈上蕩漾。由於服務業停頓，產能閒置，散貨、貨櫃等業將受到最大的影響。