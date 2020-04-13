交通部：觀光、運輸業薪資補貼「救命錢」 本周開放申請

為搶救受疫情衝擊最大的觀光、運輸產業，交通部政務次長黃玉霖今 (13) 日表示，薪資補助「救命錢」措施，本周就可以開放申請，不過，每月補貼最多 18960 元的人才培訓計畫，擬從連續六個月改為一期，傾向不重覆請領。

交通部 2.0 紓困有多項措施，其中，4 到 6 月對旅行社、旅館、遊樂場員工補助四成薪、每人最高補助 2 萬元；自營者、自然人包括遊覽車、計程車、租賃車，每部車每月補貼 1 萬元，共領 3 個月，本周即可開放申請。

交通部也祭出人才培訓轉型計畫，提供企業或公協會舉辦員工培訓課程，每期課程上限 120 小時，學員可領到每小時 158 元的補助，每月最多可領到 18960 元，但由於經費僅 5 億元，引發僧多粥少爭議，黃玉霖指出，紓困 2.0 已將預算提高至 20 億元，應可滿足需求，後續不夠的話，會再滾動式檢討。

交通部原先規定人才培訓方案可連續六個月參加，不過，黃玉霖表示，因 2.0 紓困新增薪資補貼的「救命錢」，因此，交通部將修正辦法最多只能參與一期 (120 小時)，傾向不重覆請領。

至於無一定僱主的導遊及領隊等自然人請領紓困的資格，黃玉霖說明，需確認是否以此維生，因此將訂定門檻，原則上以近 2 年須領團或達一定數量，交通部已與相關公協會多次協商，最近就會定案。

此外，近日台灣贈援口罩等醫療物資，由華航執飛送往歐亞等國，不過，華航英文名「China Airlines」易被外國人誤認為中國籍，引發改名聲浪，華航更名連署已突破 4 萬人，若最後決議改名，最快什麼時候能完成？黃玉霖表示，交通部持保持開放態度，歡迎大家討論，目前並沒有期程。