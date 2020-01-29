〈財報〉賽靈思2020 Q3營收遜於預期 盤後股價下跌逾8%

週二 (28 日) 賽靈思 (XLNX-US) 於美股盤後公布 2020 會計年度 Q3 財報，營收低於市場預期，但由於賽靈思致力於縮減營業費用，促使該公司於 Q3 的獲利表現仍舊優於公司預期。

由於遜於市場預期的財務數據，導致賽靈思股價於週二 (28 日) 盤後下跌 8.73%，達每股 98.61 美元。

賽靈思股價 (圖：Google)

2020 Q3 基於 non GAAP 財報關鍵數據：

營收：7.23 億美元，低於市場預估值 7.313 億美元，較前季下滑 13%，且較去年同期下滑 10%

營業收入：1.74 億美元

稅後淨利：1.17 億美元

稀釋後每股盈餘 (EPS)：每股 0.68 美元，高於市場預估值 0.60 美元

宣佈股利發放：每股 0.37 美元

2020 Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：7.23 億美元，低於市場預估值 7.313 億美元

營業收入：1.59 億美元

稅後淨利：1.62 億美元

稀釋後每股盈餘 (EPS)：每股 0.64 美元

Q3 區域別淨收入占比：

北美區淨收入占總淨收入比重為 28%，淨收入年減 10%

亞太地區淨收入占總淨收入比重為 48%，淨收入年減 6%

歐洲區淨收入占總淨收入比重為 16%，淨收入年減 19%

日本淨收入占總淨收入比重為 8%，淨收入年減 4%

Q3 產品別淨收入占比：

A&D(航空和國防)、工業、TME(測試、測量和仿真) 淨收入占總淨收入比重為 40%，淨收入年減 10%

車用、廣播與消費性相關產品淨收入占總淨收入比重為 19%，淨收入年增 10%

通訊相關產品淨收入占總淨收入比重為 31%，淨收入年減 18%

資料中心產品淨收入占總淨收入比重為 9%，淨收入年增 8%

2020 Q4 財測與展望：

營收：7.5 億美元至 7.8 億美元區間

毛利率：67.5% 至 69.5% 區間

賽靈思執行長 Victor Peng 在財報聲明中表示，本季度對於賽靈思而言相當具挑戰性，由於 5G 及有線基礎設施的成長皆放緩，導致該公司的通訊相關產品部門成長受到衝擊。

另外，由於全球貿易關係仍具不確定性，預期賽靈思的營收增長速度亦將不如公司先前的預估值。

儘管如此，Peng 表示，雖然營收成長不如預期，但由於公司致力於營業費用的縮減，預期將有望提升獲利能力。為了提升公司營運效率，賽靈思宣佈人力精簡計劃，並預期將裁員全球 7% 的員工，並減少人員的雇用。