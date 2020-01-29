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〈財報〉賽靈思2020 Q3營收遜於預期 盤後股價下跌逾8%

賽靈思2020 Q3營收遜於預期 盤後股價下跌逾8%(圖：AFP)
賽靈思2020 Q3營收遜於預期 盤後股價下跌逾8%(圖：AFP)

週二 (28 日) 賽靈思 (XLNX-US) 於美股盤後公布 2020 會計年度 Q3 財報，營收低於市場預期，但由於賽靈思致力於縮減營業費用，促使該公司於 Q3 的獲利表現仍舊優於公司預期。

由於遜於市場預期的財務數據，導致賽靈思股價於週二 (28 日) 盤後下跌 8.73%，達每股 98.61 美元

賽靈思股價 (圖：Google)
賽靈思股價 (圖：Google)
2020 Q3 基於 non GAAP 財報關鍵數據：
  • 營收：7.23 億美元，低於市場預估值 7.313 億美元，較前季下滑 13%，且較去年同期下滑 10%
  • 營業收入：1.74 億美元
  • 稅後淨利：1.17 億美元
  • 稀釋後每股盈餘 (EPS)：每股 0.68 美元，高於市場預估值 0.60 美元
  • 宣佈股利發放：每股 0.37 美元
2020 Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：
  • 營收：7.23 億美元，低於市場預估值 7.313 億美元
  • 營業收入：1.59 億美元
  • 稅後淨利：1.62 億美元
  • 稀釋後每股盈餘 (EPS)：每股 0.64 美元
Q3 區域別淨收入占比：
  • 北美區淨收入占總淨收入比重為 28%，淨收入年減 10%
  • 亞太地區淨收入占總淨收入比重為 48%，淨收入年減 6%
  • 歐洲區淨收入占總淨收入比重為 16%，淨收入年減 19%
  • 日本淨收入占總淨收入比重為 8%，淨收入年減 4%
Q3 產品別淨收入占比：
  • A&D(航空和國防)、工業、TME(測試、測量和仿真) 淨收入占總淨收入比重為 40%，淨收入年減 10%
  • 車用、廣播與消費性相關產品淨收入占總淨收入比重為 19%，淨收入年增 10%
  • 通訊相關產品淨收入占總淨收入比重為 31%，淨收入年減 18%
  • 資料中心產品淨收入占總淨收入比重為 9%，淨收入年增 8%
2020 Q4 財測與展望：
  • 營收：7.5 億美元至 7.8 億美元區間
  • 毛利率：67.5% 至 69.5% 區間

賽靈思執行長 Victor Peng 在財報聲明中表示，本季度對於賽靈思而言相當具挑戰性，由於 5G 及有線基礎設施的成長皆放緩，導致該公司的通訊相關產品部門成長受到衝擊。

另外，由於全球貿易關係仍具不確定性，預期賽靈思的營收增長速度亦將不如公司先前的預估值。

儘管如此，Peng 表示，雖然營收成長不如預期，但由於公司致力於營業費用的縮減，預期將有望提升獲利能力。為了提升公司營運效率，賽靈思宣佈人力精簡計劃，並預期將裁員全球 7% 的員工，並減少人員的雇用。

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