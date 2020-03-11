賽靈思推新品採台積電7奈米製程生產 終端產品2022年初問世

FPGA 大廠賽靈思 (XLNX-US) 今 (11) 日舉辦線上新品發表會，推高階 Versal Premium FPGA (現場可程式化邏輯閘陣列)，預計應用在電信運營、伺服器等領域，明年上半年送樣，終端產品 2022 年初問世，製程採用台積電 (2330-TW) 7 奈米，賽靈思指出，未來也將關注 6 奈米製程進度。

賽靈思今日推出的 Versal Premium 系列產品，是 Versal ACAP 產品組合第三大產品系列，前兩大產品包括 Prime、AI Core 系列，也全採用台積電 7 奈米製程。

(圖: 賽靈思 Versal Premium 系列產品)

賽靈思指出，新系列產品具備高度整合且功耗最佳化，提供目前主流 FPGA 兩倍的運算密度，是最大頻寬與高運算密度的平台，可供散熱空間有限、需擴充應用的雲端供應商設計，切入大規模資料中心。

另外，針對電信與網路部署，賽靈思表示，5G 網路建置將增加傳輸量，推升性能最佳化需求，預計新系列可降低 50% 傳輸延遲，且已預先設置多位元乙太網路 (Multi-terabit Ethernet)，可望彈性提供各種通訊協定。

賽靈思表示，新系列產品將在明年上半年向客戶送樣，最快 2022 年初可見終端產品，未來也將關注台積電 6 奈米製程進度。