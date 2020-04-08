特斯拉宣布減薪三成 計劃於5月4日恢復生產

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，對製造業帶來衝擊，美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 也遭受影響，該公司宣布將對全體員工實施減薪和無薪假的措施，同時也表示計畫在 5 月 4 日恢復生產。

為了阻止疫情在美國地區擴散，政府當局採取封鎖措施，迫使特斯拉在兩週前關閉了位在弗里蒙特的主要汽車裝配工廠。此外，由於疫情引發經濟衰退，造成需求下跌，特斯拉許多地區的商店也被迫關閉。與許多其他公司一樣，這家汽車製造商如今被迫實施多項削減成本的措施。

據特斯拉發給員工的信件中顯示，由於武漢肺炎疫情大流行，特斯拉因此被迫關閉了部分運營，員工最多將減薪 30%。美國地區的員工，副總裁級別及以上將減薪 30%，一般主管以上減薪 20%，其餘員工則減薪 10%。美國地區以外的員工，則將各地法規處理，也面臨類似的減薪。

特斯拉人力資源主管 Valerie Capers Workman 在郵件中表示，所有可以在家工作或被任命為「關鍵角色」的受薪僱員都將根據特斯拉薪資水平的不同，減薪從 10% 至 30% 不等。而無法在家工作，或是不被視為「必需」的員工將休假。

儘管如此，Workman 也表示，特斯拉有望在 5 月 4 日恢復正常生產。「儘管我們目前仍繼續僅保持在最低限度的營運，但除非有重大變化，否則我們預計將在 5 月 4 日恢復美國工廠的正常生產。」

特斯拉新的減薪措施是在該公司發布第一季汽車生產和交貨報告後進行的，該公司在第一季交貨了約 88,400 輛汽車，生產了 10.3 萬輛汽車。特斯拉也並未撤回 2020 年的財測，稱今年應該將輕易的超過 50 萬輛汽車的交貨量。