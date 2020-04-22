WTI原油期貨盤中一度跳漲30% 重返15美元關卡

西德州中質原油 (WTI) 期貨週三 (22 日) 自 21 年低點回升，盤中一度跳漲逾 30%，重返 15 美元關卡，扭轉前兩天的瘋狂拋售。

截至台北時間週三晚間 21:53，WTI 6 月期貨合約盤中大漲逾 30%，至每桶 15.05 美元，布蘭特原油期貨盤中一度漲逾 20%，後收斂至約 10%，至每桶 21.43 美元。

WTI 原油期貨走勢 (圖：Investing.com)

美國總統川普今日表示，他已指示美國海軍對任何騷擾自家海岸衛隊的伊朗船艦開火。一週前，隸屬於伊朗革命衛隊的船艦在波斯灣與美國軍艦發生對峙，當時伊朗艦隊高速接近美國船艦，雙方甚至一度相距不到 9 公尺，CNBC 知名財經主持人 Jim Cramer 認為這可能是導致油價上漲的原因之一。

(圖：Twitter)

儘管如此，人們對油價的質疑依舊存在，疫情導致全球石油需求大崩潰，人們擔心多餘石油將淹沒儲油空間。另外，部分 OPEC 成員國石油部長週二 (21 日) 舉行電話會議，討論油價大跌之下可能採取的額外措施，但會後聲明顯示本次會議並未就任何新措施達成協議。

週三 (22 日) 油市與本週油價狂跌的現象形成鮮明對比，WTI 5 月合約週一 (20 日) 破天荒收於負值，交投較活躍的 6 月合約週二 (21 日) 盤中一度崩跌 42%，布蘭特原油期貨同日也一度跌 24%，創下近 30 年以來最差單日表現。

全球最大儲油公司 Royal Vopak NV 近期表示疫情導致的供應過剩越來越嚴重，所有空間幾乎都已售出，Clarksons Platou 也表示，海上儲油空間正在以空前速度填滿。

此外，ETF 市場還須應對原油交易引發的波動浪潮，根據彭博社計算，週二全球共有兩家石油 ETF 賣出大約 20％的 WTI 未平倉合約。