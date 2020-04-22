〈WTI驚見負價〉小摩：油價空前大崩跌 沙國將是最後贏家

現在市場充斥著原油，儲油罐即將滿載，而新冠病毒 (COVID-19) 危機仍持續侵蝕全球需求，能源分析師週二表示，沙烏地阿拉伯將最有能力抵抗 WTI 原油價格史無前例的崩跌衝擊。

週二到期的 5 月交割的 WTI 原油期貨價格週一破天荒崩跌至負值領域，最終以 -37.63 美元收盤，凸顯出原油儲存空間已缺乏，致使原油生產商必須向買主付款才能將原油處理掉。

然而，這歷史性的崩潰走勢係因該契約到期而被誇大，6 月交割的 WTI 原油期貨週二下跌 8.86 美元或 43.4%，收每桶 11.57 美元，此為交易較活躍的契約，也較能表明華爾街對石油價格的觀點。

S&P 全球普氏能源資訊全球大宗商品定價主管 Dave Ernsberger 週二表示，「沙烏地阿拉伯和俄羅斯都在這贏得勝利，但這是場非常痛苦的勝利。」

他解釋，因為沙俄兩國長期以來一直將美國頁岩油的狀況看在眼裡，但他們也得保持警覺，因為 Brent 原油價格的處境也沒多好，其他原油基準價格也相差無幾，而全球儲油槽幾乎都快滿了。

在 Covid-19 大流行的背景下，許多國家實施防疫封鎖措施，對個人行動和交通等採取限制性措施，因此嚴重衝擊能源市場的需求，陸上和海上的儲油槽迅速被裝滿。

美國的情況尤其嚴重，美國原油運輸樞紐俄克拉荷馬州庫欣的儲油設施預計再過數週就會滿載。

Ernsberger 表示，「所以昨日在俄克拉荷馬州看到的病毒與新冠病毒不同，這個石油市場病毒將迅速擴散至全球其他地區。我們估計，到 5 月底或 6 月初時，全球儲油空間就會滿盈。然而，屆時沙俄兩國高興也沒法慶祝太久。」

深度減產是唯一出路

OPEC + 本月初已同意自 5 月 1 日起每日減產 970 萬桶，雖然這是該組織史上最大規模減產，但分析師仍認為這不足以全面緩解供應過剩的擔憂。

摩根大通 EMEA 石油和天然氣股權研究部門主管 Christian Malek 週二表示，「沙國最終將是贏家。」

「他們已設法在還有需求時儘早賣出石油，最近又達成減產協議，儘管我們認為該減產規模不足。」

Malek 認為，唯有讓 OPEC + 協商更深度的減產，石油市場才能逃出生天，俄國應該考慮每日減產最少 600 萬桶。OPEC + 下一回會議預定在 6 月 10 日召開。

Malek 表示，「沙國將會意識到最後一個大週期即將到來，為了確保自己能在此週期中安置，最終他們得和美國保持非常重要的關係，尤其是和川普。」

「權衡思考後，我認為他們的關係是這場石油談判的關鍵通道，沙國未來還是會尋求談判，在全球範圍內降低石油產量，但如果談判不起作用，且川普連任競選失敗，他們真的會成為石油方面的最後贏家。」