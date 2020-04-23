〈能源盤後〉川普推文救市！原油自21年低點回彈

週三 (22 日) 交易，原油期貨價格大幅收高，係因美伊緊張局勢加劇，加上美國原油產量下降，激勵原油價格自 21 年低點回彈，同時美國汽油庫存增加的程度低於預期，提振燃料期貨價格。

川普週三在推特表示，「已指示美國海軍，只要伊朗任何砲艦騷擾我們海上的船隻，美國海軍就可擊沉並摧毀任何和所有的伊朗砲艦。」此消息發出後，提振了原油價格。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「川普持續積極推高油價，但是原油持續受困於沉重的需求擔憂，市場很快就會擺脫川普各種推特影響，包括他稱打算不經過國會允許就填滿戰略石油儲備、資助美國石油和天然氣公司，讓他們不要挖油，以及威脅擊沉伊朗砲艦等最新說法。」

WTI 原油週二收在 1999 年以來最低點，而 Brent 原油盤中一度跌破 16 美元，也觸及 21 年來最低點 (FactSet 數據)。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.21 美元或 19.1%，收每桶 13.78 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.04 美元或近 5.4%，收每桶 20.37 美元，但盤中一度跌至 15.98 美元，觸及 1999 年以來交易最活躍契約的最低價位。

前一日 Brent 原油期貨收在 2002 年 2 月以來最低收盤價，且創 1991 年 1 月以來最大單日跌幅。

EIA 供應量報告

EIA 週三公布，4 月 17 日止的一週，美國原油供應量增加 1500 萬桶，達 5.186 億桶，為連續第 13 週上升。前一週增加 1920 萬桶更創下紀錄。

EIA 指出，俄克拉荷馬州庫欣石油供應量自前一週的 5500 萬桶上升至 5970 萬桶。

S&P Global Platts 調查的分析師預期，原油供應量增加 1290 萬桶。API 週二預期，原油供應量上週增加 1320 萬桶。

ClipperData 商品研究總監 Matt Smith 表示，「原油又再次大量建置，讓原油供應量水準又更接近創紀錄的水準，目前還不到 1700 萬桶。」

「隨著煉油活動跌至 12 年來的新低，原油建置程度事實上一直受原油進口量下降的抑制，上週原油進口量為 1992 年以來單週進口量首次不到 500 萬桶。」

與此同時，汽油供應量小增 100 萬桶，蒸餾油供應量增加 790 萬桶。先前 S&P Global Platts 調查的分析師預期，汽油供應量增加 570 萬桶、蒸餾油增加 370 萬桶。

汽油供應量增加的程度遠低於預期，但過去四週汽車汽油供應量 (可代表需求狀況) 較去年同期下降 41.4%，至每日平均 550 萬桶。

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格上漲 12.81 美分或 25.1%，收每加侖 63.84 美分，為 2000 年以來最大單日漲幅。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲不到 0.5 美分或 0.6%，收每加侖 73.11 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 11.8 美分或 6.5%，收每百萬 Btu 1.939 美元。

美國石油生產量

EIA 報告也顯示，上週國內原油生產量小增 10 萬桶，達 1220 萬桶。這較 3 月 13 日止的一週創下的 1310 萬桶高點紀錄減少了 90 萬桶之多。

AxiCorp 全球首席市場策略師 Stephen Innes 表示，「原油產量下降是因為它必須下降。美國頁岩油生產商正陷入關閉潮、裁員潮，而破產潮恐怕很快就會來臨。沒有生產協議有辦法改變這點。」

「唯一能挽救頁岩油產業的是全球經濟即將重啟，或者病毒的治療方法、疫苗問世。」