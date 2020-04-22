油市全面信心崩潰 布蘭特原油盤中又重挫15% 跌破17美元

布蘭特原油在週三 (22 日) 暴跌 13%，至每桶 17 美元以下，跌至逾 18 年低點，而紐約西德州中級原油 (WTI) 也抹去了早盤的漲幅並下跌，主因是新冠肺炎 (COVID-19) 疫情扼殺了原油需求，且目前原油儲存槽也已經接近滿載。

在又一波動蕩的交易日中，紐約西德州中級原油 (WTI) 在亞洲早期交易中飆升，而布蘭特原油期貨也因頂級時油生產商舉行了會談的消息而上漲。然而下午再度轉向下跌。

週三 (22 日) 亞洲盤午盤布蘭特原油下跌約 15% 至每桶 16.37 美元，延續了較前一天的沉重虧損，並創下 2001 年 11 月來最低。6 月交割的 WTI 原油期貨開盤後反彈約 20%，下午下跌約 6% 至每桶 10.69 美元。

布蘭特原油價格走勢（圖片：investing.com)

分析師表示，早盤反彈的原因是有消息指出，出口組織 OPEC 及其盟國 (OPEC+) 在週二舉行電話會議，但是嚴峻的現實很快又使市場回落。由於為遏制疫情而在全球範圍內推出的封鎖和旅行限制，衝擊石油需求，並使價格暴跌，觀察家認為，除了疫情終結之外，石油幾乎沒有出路。

IG Markets 市場策略師 Jingyi Pan 表示：「公開的看跌情緒可能會在短期內抑制價格，直到我們看見曙光，全球經濟活動的停止能逐步恢復。」

OPEC+ 在 4 月初已經達成協議，將減產每日約 1,000 萬桶原油，5 月開始實行減產行動。然而，減產幅度仍然無法舒緩因疫情造成的需求縮減，需求縮減幅度預估為每日 3,000 萬桶。

Emirates NBD 商品分析師貝爾 (Edward Bell) 表示，儘管 WTI 與布蘭特原油之間的價差處於最大水平，布蘭特原油價格也創下新低點，但庫存滿溢很可能使得布蘭特原油價格持續下跌。

S&P Global Platts 大宗商品全球負責人 Dave Ernsberger 則表示：「6 月的儲油空間其實和 5 月差不多，甚至更緊張。庫欣地區 (Cushing) 的儲存量已經達到 70% 或 80%。我們估計，到 5 月底或 6 月初，全球總庫存就會達到滿載。」