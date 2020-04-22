〈美股早盤〉WTI期貨大反彈30% 道瓊早盤喜漲逾400點

布蘭特原油在週三 (22 日) 亞洲盤午盤時，一度暴跌約 15% 至每桶 16.37 美元，並創下 2001 年 11 月來最低。但於週三 (22 日) 美股早盤時段，WTI 期貨價格、以及布蘭特原油期貨價格雙雙呈現止跌回升的態勢，WTI 6 月期貨價格甚至一度大幅反彈超過 30%。
受到油價上漲的提振，再加上美國參議院於週二 (21 日) 所通過的 4840 億美元救助法案，激勵投資人的信心，週三 (22 日) 美股開盤結束連日來的跌勢，道瓊指數上漲超過 400 點，台積電 ADR 則上漲 2.34%。
新冠肺炎疫情
根據約翰霍普金斯大學數據，美國累計確診病例已突破 82 萬例。美國總統川普於週二 (21 日) 表示，為了因應新冠肺炎 (COVID-19) 所導致的失業率飆升，將在未來 60 天內暫停接受移民，以保障失業的美國人擁有更多的就業機會。
此外，美國參議院於週二 (21 日) 通過 4840 億美元救助法案，目前已送交眾議院表決，預期最快於本週四批准。該法案的資金將用於紓困小型企業、提供醫院補助及擴大檢測。
截至台北時間週三 (22 日)22 時許：
- 道瓊指數上漲 418.22 點或 1.82%，暫報 23437.10 點
- 那斯達克上漲 155.58 點或 1.88%，暫報 8418.81 點
- 標普 500 上漲 47.03 點或 1.72%，暫報 2783.95 點
- 費半上漲 47.26 點或 2.97%，暫報 1635.96 點
- 台積電 ADR 上漲 2.34% 至每股 52.58 美元
- 十年期美債殖利率上漲至 0.602%
- 紐約輕原油上漲 20.40% 至每桶 13.93 美元
- 布蘭特原油上漲 7.92% 至每桶 20.86 美元
- 黃金上漲 2.36% 至每盎司 1727.60 美元
- 美元指數下跌 0.21% 至 100.165 點
焦點個股：
達美航空 (DAL-US)
達美航空早盤上漲 3.43%，達 23.86 美元。
達美航空於週三 (22 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，由於肺炎疫情重創航空產業，達美於 Q1 的稅前淨損達到 6.07 億美元。此外，Q1 營收下滑了 18%，報 86 億美元，達美 CEO Ed Bastian 表示，第二季營收下滑幅度恐達 90%。
達美航空於 Q1 的每股盈餘為 - 0.51 美元，優於華爾街分析師所預估的 - 0.70 美元。疫情導致該公司每日現金消耗金額高達 1 億美元，因此，達美持續透過削減費用、減少資本支出、及動用貸款額度等措施，以增加帳上現金。
AT&T (T-US)
AT&T 早盤上漲 3.18%，達 30.78 美元。
AT&T 於週三 (22 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，由於疫情導致該公司的廣告收入及無線設備銷售雙雙下滑，AT&T 於 Q1 營收僅達 428 億美元，低於華爾街分析師預估值 442 億美元，每股盈餘則為 0.84 美元。另外，Q1 的新增電話訂閱戶達 16.3 萬戶，高於分析師預估的 9.07 萬戶。
AT&T 表示，疫情導致該公司的 EBITDA 減少 4.35 億美元。而儘管對於今年的展望仍具不確定性，但由於該公司帳上自由現金流量尚屬充足，將可支應股利發放及貸款償還所需資金。
NETFLIX (NFLX-US)
NETFLIX 早盤下跌 2.77%，達 422.00 美元。
NETFLIX 於週二 (21 日) 盤後公佈 2020 財年第一季財報，新增訂閱人數大幅增加，且遠優於市場預估值。該公司預估，第二季全球付費訂閱人數將淨增 750 萬人，但由於預期第三季全球各地的防疫封鎖措施將會逐漸解除，因此，恐將造成第三季訂閱人數淨增的下降。
Q1 財報關鍵數據
- EPS：1.57 美元 vs. 1.65 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 營收：57.7 億美元 vs. 57.6 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 全球付費訂閱人數淨增：1577 萬人 vs. 820 萬人 (Street Account)
今日關鍵經濟數據：
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美國 2 月 FHFA 房價指數年增率報 5.7%，前值 5.2%
- 美國 2 月 FHFA 房價指數月增率報 0.7%，預估 0.3%，前值 0.3%
華爾街分析：
Leuthold Group 策略師 Jim Paulsen 表示，本週的市場走勢讓投資人了解到，就算肺炎疫情可在短期內好轉，但後續對於經濟所造成的衝擊卻是相當龐大的。需求萎縮的狀況預期仍將持續數個月，而石油供給過剩亦導致油價降至負數。
Newton Advisors 創辦人 Mark Newton 表示，美股於 3 月 23 日以來呈現上漲趨勢，但預期在接下來幾天，恐將面臨回跌的局面，雖然不一定會立即測試股市低點，但近日來公債殖利率呈現下跌的趨勢，與 1 月中旬及 2 月中旬的情況相當類似，而美股也是從那時開始進入下跌的局勢。