〈美股早盤〉WTI期貨大反彈30% 道瓊早盤喜漲逾400點

布蘭特原油在週三 (22 日) 亞洲盤午盤時，一度暴跌約 15% 至每桶 16.37 美元，並創下 2001 年 11 月來最低。但於週三 (22 日) 美股早盤時段，WTI 期貨價格、以及布蘭特原油期貨價格雙雙呈現止跌回升的態勢，WTI 6 月期貨價格甚至一度大幅反彈超過 30%。

受到油價上漲的提振，再加上美國參議院於週二 (21 日) 所通過的 4840 億美元救助法案，激勵投資人的信心，週三 (22 日) 美股開盤結束連日來的跌勢，道瓊指數上漲超過 400 點，台積電 ADR 則上漲 2.34%。

新冠肺炎疫情

根據約翰霍普金斯大學數據，美國累計確診病例已突破 82 萬例。美國總統川普於週二 (21 日) 表示，為了因應新冠肺炎 (COVID-19) 所導致的失業率飆升，將在未來 60 天內暫停接受移民，以保障失業的美國人擁有更多的就業機會。

此外，美國參議院於週二 (21 日) 通過 4840 億美元救助法案，目前已送交眾議院表決，預期最快於本週四批准。該法案的資金將用於紓困小型企業、提供醫院補助及擴大檢測。

截至台北時間週三 (22 日)22 時許：

道瓊指數上漲 418.22 點或 1.82%，暫報 23437.10 點

那斯達克上漲 155.58 點或 1.88%，暫報 8418.81 點

標普 500 上漲 47.03 點或 1.72%，暫報 2783.95 點

費半上漲 47.26 點或 2.97%，暫報 1635.96 點

台積電 ADR 上漲 2.34% 至每股 52.58 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.602%

紐約輕原油上漲 20.40% 至每桶 13.93 美元

布蘭特原油上漲 7.92% 至每桶 20.86 美元

黃金上漲 2.36% 至每盎司 1727.60 美元

美元指數下跌 0.21% 至 100.165 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

達美航空 (DAL-US)

達美航空早盤上漲 3.43%，達 23.86 美元。

達美航空於週三 (22 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，由於肺炎疫情重創航空產業，達美於 Q1 的稅前淨損達到 6.07 億美元。此外，Q1 營收下滑了 18%，報 86 億美元，達美 CEO Ed Bastian 表示，第二季營收下滑幅度恐達 90%。

達美航空於 Q1 的每股盈餘為 - 0.51 美元，優於華爾街分析師所預估的 - 0.70 美元。疫情導致該公司每日現金消耗金額高達 1 億美元，因此，達美持續透過削減費用、減少資本支出、及動用貸款額度等措施，以增加帳上現金。

AT&T (T-US)

AT&T 早盤上漲 3.18%，達 30.78 美元。

AT&T 於週三 (22 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，由於疫情導致該公司的廣告收入及無線設備銷售雙雙下滑，AT&T 於 Q1 營收僅達 428 億美元，低於華爾街分析師預估值 442 億美元，每股盈餘則為 0.84 美元。另外，Q1 的新增電話訂閱戶達 16.3 萬戶，高於分析師預估的 9.07 萬戶。

AT&T 表示，疫情導致該公司的 EBITDA 減少 4.35 億美元。而儘管對於今年的展望仍具不確定性，但由於該公司帳上自由現金流量尚屬充足，將可支應股利發放及貸款償還所需資金。

NETFLIX (NFLX-US)

NETFLIX 早盤下跌 2.77%，達 422.00 美元。

NETFLIX 於週二 (21 日) 盤後公佈 2020 財年第一季財報，新增訂閱人數大幅增加，且遠優於市場預估值。該公司預估，第二季全球付費訂閱人數將淨增 750 萬人，但由於預期第三季全球各地的防疫封鎖措施將會逐漸解除，因此，恐將造成第三季訂閱人數淨增的下降。

Q1 財報關鍵數據

EPS：1.57 美元 vs. 1.65 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：57.7 億美元 vs. 57.6 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

全球付費訂閱人數淨增：1577 萬人 vs. 820 萬人 (Street Account)

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 FHFA 房價指數年增率報 5.7%，前值 5.2%

美國 2 月 FHFA 房價指數月增率報 0.7%，預估 0.3%，前值 0.3%

美國 FHFA 房價指數月增率 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

Leuthold Group 策略師 Jim Paulsen 表示，本週的市場走勢讓投資人了解到，就算肺炎疫情可在短期內好轉，但後續對於經濟所造成的衝擊卻是相當龐大的。需求萎縮的狀況預期仍將持續數個月，而石油供給過剩亦導致油價降至負數。

Newton Advisors 創辦人 Mark Newton 表示，美股於 3 月 23 日以來呈現上漲趨勢，但預期在接下來幾天，恐將面臨回跌的局面，雖然不一定會立即測試股市低點，但近日來公債殖利率呈現下跌的趨勢，與 1 月中旬及 2 月中旬的情況相當類似，而美股也是從那時開始進入下跌的局勢。