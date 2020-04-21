疫情暴風眼！迪士尼業務遭重創 主題樂園更恐怕明年才能重啟

不堪新冠肺炎疫情對現金流的衝擊，迪士尼 (DIS-US) 週一開始讓一半的員工放無薪假，《金融時報》估計，迪士尼多達 10 萬名員工暫時停止給薪，股價大跌 4%。

瑞銀分析師 Hodulik 調降該公司評級，自買進降為中立，目標價自 162 美元下調至 114 美元。

迪士尼不願透露具體受影響的員工人數。迪士尼 5 月初預定公布第一季財報。

Hodulik 週一報告指出，迪士尼目前處於「暴風眼」，「新冠肺炎爆發後，主題樂園、票房、體育聯賽、零售商店通通因防疫封鎖而關閉，因此迪士尼所有主要部門都受到衝擊，迪士尼主題樂園在歐美已經關閉將近 5 週，受創將最深重。」

他認為迪士尼樂園將一直關閉至 2021 年初期，有別於華爾街普遍預期迪士尼樂園夏季將重啟的想法。

「雖然聯邦和州政府官員都戮力重啟經濟，但我們預計這會階段性進行，而體育館和主題樂園會排在重啟清單的後階段。」因為迪士尼樂園每日入園人數成千上萬，與餐館和零售店相比，病例的聯繫追踪更加困難。

瑞信分析師 Doug Mitchelson 週一也將迪士尼評級自「優於大盤」調降至「中立」。

迪士尼沒有立即回應置評請求，迪士尼週一大跌 4.1% 至 102.26 美元。

即使重啟樂園，Hodulik 預期入園人數也僅有 2019 年水準的一半，到 2021 下半年入園人數則提高到 2019 年同期的 75%。

Hodulik 表示：「因為經濟衰退加上社交距離的要求、新健康預防措施.. 等，除非有廣泛可用的疫苗可杜絕疫情再起，否則旅遊人次和厭惡群眾聚集的情緒可能會讓該業務的利潤降低。」

Hodulik 說道：「我們現在認為，迪士尼主題樂園獲利受衝擊的程度和時間，將比先前預設的情況還嚴重與長期。」

Hodulik 提到廣告也面臨壓力，即使經濟重啟，廣告仍會保持疲軟。他預測 6 月止的一季，電視產業的全國廣告營收將較去年同期下降 27%，而本地廣告營收則年減 40% 以上。

由於迪士尼高度依賴體育實況轉播，因此可能會面臨更大的削減，因為體育實況轉播大量遭取消或推遲。

迪士尼營收也可能會因為來自網絡合作夥伴的轉播費用減少以及剪線潮加速而下降。

此外，電影製片廠停止製片且電影院遭關閉，迪士尼的票房營收、內容授權營收以及潛在直接面向消費者的業務也都受嚴重衝擊。

迪士尼唯一的亮點是甫推出的串流服務 Disney+，推出短短數月全球訂閱就超過 5000 萬人。

Hodulik 目前預期迪士尼 2020 財年 EPS 1.60 美元，較先前估計的 3.08 美元大幅削減。2021 財年 EPS 估計 2.13 美元，也較先前預期的 5.87 美元調降不少。

自 2 月 19 日以來，迪士尼股價已下跌近 27%，同期 S&P 500 則下降 16%。儘管如此，根據 FactSet 調查，仍有 2/3 分析師給予迪士尼股票「買進」評級，平均目標價 130 美元，較週一收盤價約莫有 25% 漲幅。

員工無薪假的同時，執行董事長 Robert Iger 和執行長 Bob Chapek 等迪士尼高層也已完全放棄今年的薪酬。Hodulik 預期迪士尼可能研議推遲約莫 30 億美元的年度派息。迪士尼預定 7 月派息。