〈財報〉可口可樂業績超預期 受疫情影響取消全年財測

可口可樂 (KO-US) 在週二 (21 日) 公佈了第一季財報，淨利和營收均超出預期。不過，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致電影院、體育賽事等活動關閉，近期銷售前景受到衝擊，因此該公司取消了全年獲利前景財測。

週二 (21 日) 可口可樂美股盤前小幅上漲 0.80% 暫報 46.53 美元。

可口可樂美股盤前小漲 0.80% 圖片：investing.com

基於 non GAAP 財報關鍵數據

營收：86 億美元，超越預期的 84 億美元

淨利：27.8 億美元，高於去年同期的 16.8 億美元

EPS：51 美分，高於預期的 44 美分，高於去年同期的 39 美分

第一季獲利和營收均超出預期，主因是疫情爆發後，世界各國開始實施隔離措施，消費者在家中下訂單。由於民眾積極囤貨，可口可樂在 3 月份飲料的需求增加，有助於抵消長遠期食品的大幅下降。

在疫情發生前，至 2 月底，單位產品銷量增長了 3%，但在第一季末下跌了 1%，主因為北美的穩健增長被亞太地區的需求疲軟所抵消。自 4 月初以來，銷售量下跌了 25%。在第一季，氣泡酒銷售量下跌了 2%，水、營養強化水和運動飲料成長 2%，果汁、乳製品和植物性飲料下跌 6%，茶和咖啡下跌 6%。

可口可樂在週二 (21 日) 表示，由於為遏止疫情，電影院、飯店和體育館等被迫關閉，損害了該公司業務，預計將對第二季業績產生更重大影響。

「目前尚不知道疫情對 2020 年第二季和全年業績的最終影響，因為這很大程度上取決於社會隔離的期限，以及宏觀經濟復甦的實質和步伐，但是，對第二季的影響將是重大的。」可口可樂表示。

考慮到疫情影響的不確定性，該公司並未提供全年財測。可口可樂此前曾預測，202 年有機營收將增長 5%，調整後的每股收益將增長 7%，達到 2.25 美元。