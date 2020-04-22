宇部興產再度生產「法匹拉韋」原料藥中間體 股票大漲逾3%

日本大型綜合化學企業的宇部興產 (4208-JP)，在「法匹拉韋」生產廠商的要求下，決定投入原料藥上游中間體的生產，該公司股價也在 22 日大漲 3.29%，每股收在 1693 日圓。

宇部興產股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

抗流感藥物的「法匹拉韋」(Favipiravir，商品名 Avigan) 在這次新冠肺炎 (COVID-19) 疫情中，與「奎寧」、「瑞德西韋」被譽為三大希望之藥。

日本政府計劃將法匹拉韋的儲備量增加 3 倍至 200 萬人份，也已指示研發出法匹拉韋的富士軟片富山化學 (Fujifilm Toyama Chemical Co., Ltd.) 必須提高產量。

宇部興產有從事醫藥品原料藥及中間體的生產。過去在 2009 年的時候，宇部興產就曾在山口縣宇部市內的醫藥品工廠生產過法匹拉韋原料藥的中間體。而這回也在富士軟片富山化學的請託下，將於 7 月再度展開生產。

根據《日本經濟新聞》22 日報導，由於雙方正就相關事宜進行協商當中，確切產量還無法對外公開。用於中間體生產的原料，也將從其他企業取得。

目前日本法匹拉韋的生產原料依賴自中國進口，另由於法匹拉韋在日本國外已過了專利保護期限，中國也已開始生産法匹拉韋的仿製藥 (學名藥)。

富士軟片富山化學的母公司，富士軟片控股 (4901-JP) 宣布到了 9 月時，法匹拉韋的單月產能將拉高到 30 萬人份。生產原料及原料藥的電科 (Denka)(4061-JP)、鐘化 (Kaneka)(4118-JP) 等日本國內企業，也正在進行相關準備。