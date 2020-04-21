元大S&P原油正2溢價過高三措施控管 達兩大條件仍會下市

西德州原油（WTI）20 日首次跌到負數，成為史上首見，也讓元大 S&P 原油正 2 今天出現溢價飆到 386%，金管會示警表示，投資人應小心溢價過高的 ETF，金管會已對溢價過高或投資風險較高的基金祭出三措施控管，此外，雖然元大 S&P 原油正 2 目前適用豁免下市條款，但只要符合「損失超過本金」等兩大條件還是會下市。

元大 S&P 原油正 2 今天出現溢價飆到 386%，金管會針對溢價過高基金已祭出三措施控管，一、證交所從今年 3 月 17 日起將元大 S&P 原油正 2 列為「處置有價證券」，採取人工管制的搓合終端機，來執行搓合作業，目前為每 5 分鐘搓合一次；二、投資人每天委託買賣 ETF 檔數，單筆達 10 個交易單位或多筆累積達 30 個交易單位，就採預收款券的方式做交割；三、持續宣導各類型 ETF 特性與投資風險。

至於元大 S&P 原油正 2 近期淨值逼近零，雖然目前適用豁免下市條款，也就是在 9 月 30 日前可豁免基金單位淨資產價值跌幅達一定比率須清算的限制；但是，金管會證期局副局長蔡麗玲示警表示，不代表該檔基金不會下市。

蔡麗玲表示，由於 ETF 是一個槓桿操作，也難完全說不會下市，期貨交易是有 over loss（超額損失）風險，也就是損失超過本金的時候，是由投信所承擔，因此投信會讓這檔基金下市。

再者，現行期貨信託基金終止條款裡，因法律或事實上原因，導致基金無法經營，也是下市的條件之一，元大投信若評估此檔基金有「事實上無法經營的原因」，也可能公告下市。