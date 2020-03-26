元大S&P原油正2起死回生案 51例陳情因下市拋售遭受損失

國際油價暴跌，元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L-TW) 下市起死回生，仍有部分投資人當天已經拋售，金管會主委顧立雄今 (26) 日在立法院答詢時表示，確實接獲 51 件遭受損失的陳情案件，不過，現在爭議的是元大證券進場問題，經查元大純自營帳戶並沒有為自己買賣，而放寬下市規定，則是有利 7 萬多名投資人。

元大 S&P 原油正 2 ETF 原本於 3 月 19 日公告，將向金管會申請清算下市，不過，金管會同日發布函令放寬下市門檻，讓該檔 ETF 逃過下市危機，多位立委今天持續緊咬元大 S&P 原油正 2 案，指出從主力進出資料顯示，元大證券 19 日盤後買超元大 S&P 原油正 2 共 12 萬 8787 張，20 日盤後再賣超 11 萬 5294 張，兩日獲利至少新台幣 1 億元，質疑金管會是否向元大透露擬放寬規定政策。

對此，顧立雄表示，發布放寬下市門檻決議前並未向業者透露，且未與元大證券有任何接觸不過，現在大家爭議的是元大證券進場問題，經查元大證券的純自營帳戶部位是零，並沒有為自己買賣。

顧立雄強調，大家說有進場，是元大證券有造市義務及避險需求，這不能算入純自營部位，大家質疑的部分，金管會也會續查，絕不會容許證券商或任何人藉機從事證券不法交易獲取利益。

顧立雄進一步表示，會在元大投信公告的同日下午放寬下市門檻，因為決策必須快，該檔 ETF 尚有 7 萬多名投資人，所以決定要快，用意都是要保護 7 萬多名投資人，目前金管會確實接獲 51 件遭受損失的陳情案件，若當時拖更久怕更多人拋售。

顧立雄表示，而放寬下市規定是有利 7 萬多名投資人的，目前 7 萬多名投資人都很感謝，51 件陳情案件遭受損失也是事實，金管會會進一步了解是否聽從券商建議先行拋售才遭受損失。