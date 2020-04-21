中華電大清iPhone庫存 最高降幅達1.1萬元

新款平價 iPhone SE 台灣將於本周五 (24 日) 上市，電信龍頭中華電 (2412-TW) 在新機上市前推出，指定機型搭配大 4G 購機月繳 1399 元，享購機優惠，其中 iPhone XS 系列最高降幅達 1.1 萬元。

中華電表示，購買 iPhone XS、iPhone XS Max，月繳 1399 元以上，最高調降 1.1 萬元，其中，iPhone XS 系列最高降幅達 1.1 萬元，iPhone 8、8 Plus 及 iPhone7、7 Plus 最高降幅達 8000 元，iPhone XR 也有 4000 元的購機優惠。

其中，月繳 1399 元以上，iPhone XS Max 64G 只要 10300 元；iPhone XR 64G 若再搭配現行春季優惠，購機折價 2000-4000 元，手機即可以 2900 元帶回家。

台灣大 (3045-TW) 今日則針對 iPhone SE 祭出新購機方案，醫護人員憑證申辦指定專案，iPhone SE 可再折 2000 元，另外，台灣大 5G 早鳥方案也全面升級，只要搭配「自由選」或「好速成双」的用戶，5G 開台後，即可再享購買 5G 手機折價 2500 元的優惠。

台灣大表示，從明天起，醫護人員憑服務證，申辦 999 元以上指定購機專案，享有購機折 2000 元，且適用市面上所有機種。以 iPhone SE 64GB 為例，醫護人員申辦 1199 元資費，綁約 36 個月，再經購機優惠方案折價後，手機 0 元帶回家，同時，享上網與網內通話吃到飽，再送 900 分鐘網外通話費。