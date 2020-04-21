油價大跌拉低汰舊換新需求 波音、空巴訂單恐加速萎縮？

自新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發以來，由於航空旅遊人數大幅下降，加上全球經濟衰退，導致航空業者面臨破產的危機。而近日以來，隨著全球石油需求量的下跌，造成石油供給過剩，且國際油價亦持續下探至歷史低點。

WTI 6 月合約價格盤中一度跌 42.29%，跌至 12 美元下方 (圖：芝商所)

油價的下跌，對於飛機製造商波音 (BA-US) 及空中巴士而言，可說是雪上加霜，Teal Group 航太分析師 Richard Aboulafia 表示，在 2008 年金融海嘯時期，由於油價呈現上漲趨勢，因此，對於飛機製造商的衝擊較本次來得小。

為了因應油價的上漲並降低營運成本，航空業者將舊型飛機替換為低耗油的新型飛機，因而促使新機需求攀升，並刺激空巴及波音省油機型的銷售。

舉例而言，空中巴士的 A320neo 及波音的 737 Max 機型，為兩家公司最受歡迎的窄體客機，皆是在經濟大蕭條時期過後，為了因應油價上升而開發的低耗油量機型。

但由於近日來油價的重挫，導致省油機型的優勢不在。Aboulafia 預估，今年波音及空中巴士合計的訂單取消量，將高達 1000 架，較去年的新增 681 架大幅下降。

由於波音的 737Max 機型在去年發生了兩起空難事故，導致該公司持續面臨訂單取消的威脅，而由於肺炎疫情衝擊航空產業，空中巴士亦於日前宣佈擬減少 3 分之 1 的產量，以因應市場環境。

航空旅遊需求的下降、加上各國所採取的封鎖措施，導致航空燃油的價格大幅跌落。自今年以來，美國的航空燃油價格已下跌超過 65%。市場預估，第二季航空燃油的需求量將下滑 47%，下跌幅度為汽油的兩倍、以及柴油的三倍。

為了減少疫情對於營運所造成的衝擊，各大航空業者皆採取縮減航班、以及延後新飛機訂單的措施，於 4 月 15 日，包括美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US)、及西南航空 (LUV-US) 等在內的航空業者，總計閒置飛機數量達到 2700 架，佔了整體飛機數量的 44%。

於週二 (21 日) 台北時間下午 6 時許，波音於美股盤前股價下跌 6.75%，報每股 143.61 美元。