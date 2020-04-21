〈WTI驚見負價〉油市大跌下 華爾街欽點這4檔優質能源股復甦

油價週一 (20 日) 崩跌，5 月交割的 WTI 原油期貨早盤一路暴跌 300% 至負價交易，持續打擊能源股，為能源供應設備的公司也連帶下滑，華爾街欽點這 4 檔優質能源相關股，提供投資人逢低買入的機會。

今年以來，美股標普 500 能源板塊累計跌幅達 44%，遠遜於同期道瓊工業指數或其他廣泛指數跌幅，主要受到今年美國基準原油暴跌 81% 所拖累，而週一近月交割的原油期貨下跌近 40%，至每桶 12 美元以下，使得週一標普 500 能源股下跌 2.8%。

需求大幅萎縮，雖然一路拖累今年油價，但週一出現的負價，主要是因為市場擔憂油庫儲備不足，導致將到期的 WTI 原油期貨遭到猛烈拋售，

不同於股票，原油是一種商品，期貨合約上載有交割日期，通常市場參與者在參考能源價格時會引用近期合約，正常情況下沒有問題，因為商品期貨曲線的形狀不會改變。

但現在是異常時期。原油期貨曲線的形狀與 6 個月前的樣貌完全不同，2020 年 5 月合約和 9 月交割的合約之間價差達到每桶 28 美元，這種異常現象需要更多解釋，2020 年 5 月的原油價格約為每桶 12 美元； 9 月份的價格則超過每桶 30 美元。

原油曲線圖 (圖片: Barron's)

然而，能源整體情況並不像油價那樣慘烈，2020 年以後需要輕原油的企業，如煉油廠，並不會真的以每桶 12 每元買入原油。

這樣令投資人摸不著頭緒的油價交易，使得市場採取先拋售再提問的模式，亦讓投資人能以折扣價進場這幾檔能源優質股。

美國能源工業供應商 Flowserve，為許多能源生產商製造閥門和密封件，包括化工公司和公用事業公司。該公司能源客戶創造的銷售額，佔銷售額近 40%。

Flowserve 股價週一下跌 4.1%，今年以來下跌 52%。該股價交易在 2021 年獲利預期的 13 倍，資產負債表也比同業穩健，投資人可在油價觸底造成混亂之際觀望這檔股票。

Emerson Electric(EMR-US)

艾默生電氣的銷售額有超過三分之一來自能源領域。油價下跌也打擊了它的庫存。今年以來該股下跌 34%，跌幅比工業精選板塊 SPDR ETF 的下跌 23% 還慘。

週一艾默生的股價是 2021 年獲利預期的 15 倍，簡直是進場折扣價，收益率比 Flowserve 更高，考量到 Flowserve 企業規模而言，其債務更少。

United Rentals(URI-US)、Fluor(FLR-US)

設備租賃 United Rentals 公司和工程建築公司 Fluor，對能源曝光率較低，但能源對這兩個領域都至關重要，週一 Fluor 股價交易在 2021 年獲利預期的 5 倍。

United Rentals 租借許多設備給產油區，Fluor 建設許多煉油與化工廠等設施，今年以來，這兩股分別下跌 39% 和 56%。

Fluor 資產負債表良好，債務為零，而 United Rentals 債務較多，兩家公司近期股價都比公司歷史紀錄低。