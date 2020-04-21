5月WTI期貨價格重新跌回負價 拖累布蘭特原油下挫逾10%

即將到期的美國西德州原油 (WTI) 期貨價格，在週一 (20 日) 跌至負價之後，週二原已穩定在正價，卻在亞洲下午突然又轉為負價，連帶拖累布蘭特原油走弱。

至台北時間下午 3:46，5 月交割的 WTI 期貨報價 -4.72 美元，較前一交易日收盤漲 32.91 美元，但又重回負值。而 6 月合約則由漲轉跌，下挫 0.4%，報 20.36 美元。

6 月交割的布蘭特原油突然直線滑落，跌幅 10.25% 或 2.62 美元，來到每桶 22.95 美元。

布蘭特原油 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

經紀公司 OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，受疫情衝擊，美國經濟重新開放的速度低於預期，促使油價處於疲軟，不過 6 月合約仍能保持在每桶 20 美元的水位。

各國為求防疫，祭出多項旅行禁令及經濟封鎖措施，遏制了全球燃料使用，石油價格下滑，全球需求下降了 30%。

CFRA Research 能源股票分析師 Stewart Glickman 表示，期貨報價負值非常古怪，但由於需求衝擊過大，以至於使人們無法預料會發生任何事情。

Glickman 表示，歷史性的價格發展，也提醒人們石油市場所面臨的壓力，如果經濟封鎖持續，6 月的價格也可能下跌。他說：「我對石油公司或石油價格的前景真的不樂觀。」

在週一的暴跌之後，美國總統川普表示，他希望為美國的戰略石油儲備增加多達 7500 萬桶原油，並且他將考慮阻止來自沙烏地阿拉伯的進口原油。