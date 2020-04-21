美國原油庫存居高不下 川普正考慮停止進口沙國原油

西德州中級原油 (WTI) 5 月合約週一 (20 日) 破天荒地跌至負值收盤價，雖後白宮記者會美國總統川普除了提到擴充戰備儲油外，更表示將會謹慎考慮停止沙烏地阿拉伯原油進口，以支持飽受打擊的美國原油業。

國際油價週一 (20 日) 大崩盤，即將到期的西德州中級原油 (WTI) 5 月合約單日跌幅 306%，報每桶 -37.63 美元，創史上首見負值，交投最熱絡的 WTI 6 月合約雖然也下挫，但仍收在每桶 20 美元之上。

WTI 主力約價格走勢圖 圖片：investing.com

週一 (20 日) 在白宮記者會上川普表示，為了遏制病毒影響各州甚至全球多採取在家工作的措施，導致全球需求疲軟，需求下滑使美國原油業失去了 4、5 成的市場。

供給方面，OPEC+ 目前已同意每天減產約 1500 萬桶，而據 EIA 統計，美國原油庫存截至上週更是連 12 週增加。

川普表示，供需的不平衡使原油價格暴跌的狀況已經威脅到美國原油業甚至可能出現破產，且目前美國原油庫存處於高點，其表示將不排除停止沙烏地阿拉伯原油進口的可能性。

此外，稍早川普亦表示美國將向美國原油業購買 7700 萬桶的戰略石油儲備，而目前國會尚未同意這項提案，川普表示將會用任何方式購買。