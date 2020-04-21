疫情衝擊需求 分析師：南韓2大顯示器廠恐在Q1面臨虧損

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對面板需求帶來衝擊，分析師預期，南韓的兩家主要顯示器大廠，三星顯示器 (Samsung Display) 和 LG 顯示 (LG Display)，在今年第一季將因此遭受虧損。

據 Yonhap Infomax 針對 13 家當地券商的調查數據，分析師普遍預期，三星顯示器在今年第一季，營業虧損將達到 4,642 億韓元 (3.78 億美元)，銷售額則是 6.3 兆韓元。

此外，根據對 11 家券商的調查顯示，分析師預期 LG 顯示在今年第一季的營業虧損達 3880 億韓元，銷售額則是 5.1 兆韓元。

分析師表示，由於疫情造成全球智慧型手機和電視需求的急劇下滑，削弱了顯示器製造商的第一季度業績。

Daishin Securities 分析師 Lee Su-bin 表示：」「智慧型手機 OLED 面板佔三星顯示器銷售額的 89%，這意味著該公司可能受到疫情的打擊最大。」

分析師指出，與 LCD 停產增加的固定成本也是損害三星顯示器業績的原因之一。為了應對 LCD 面板業供應過剩的問題，三星顯示器在去年暫停了部分 LCD 生產線。該公司最近宣布，將在明年停止 LCD 的生產，以升級至第 8 代 QD 面板。

分析師表示，LG 顯示的表現不佳，可能是由於該公司在中國廣州的 OLED 工廠的生產延遲以及可彎曲塑膠 OLED 業務的持續低迷。

分析師預期，由於疫情對主要市場，如歐洲和北美，的影響似乎很明顯，兩家顯示器製造商第二季恐遭受更大的損失。

DB Financial Investment 分析師 Kwon Sung-ryul 表示：「由於電視需求的下降以及中國 LCD 製造商的供應回升，LCD 面板價格預期在第二季下跌。LG 顯示對塑膠 OLED 的需求可能在下半年增加，但是客戶的新產品發布仍存在很大不確定性。」