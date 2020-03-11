全年PC顯示器出貨年減幅擴大達7.2% 代工廠營運拚復甦

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊代工廠中國廠區復工、出貨狀況，五大代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 2 月營收普遍滑落逾 2 成，強調 3 月營運可望逐步回穩，根據市調機構 IDC 預期，今年個人電腦顯示器受疫情衝擊，全年出貨將達 1.16 億台，年減 7.2%。

IDC 表示，去年個人電腦顯示器在 Windows10 更新帶動下，全年出貨逆勢成長 1.5%，隨著更新結束，原就預期今年個人電腦顯示器將放緩，但受近期肺炎疫情升溫，衰退幅度恐擴大，預期今年整體出貨量將從 1.18 億台降低至 1.16 億台，年減幅從 4.2% 擴大至 7.2%。

展望未來，IDC 指出，個人電腦顯示器市場短期面臨疫情挑戰，包含背光等關鍵零組件、人員、物流問題，預期今年上半年中國和其他地區需求都將受疫情影響，下半年出貨量才會逐步改善，明年可望重回成長趨勢。

觀察代工廠 2 月營收表現，英業達則月減 4 成最為弱勢，廣達、緯創、仁寶皆月減逾 2 成、年減幅度也達 2 成以上，和碩也有 1 成以上減幅，出貨方面，受復工延期、人力缺口問題，各大代工廠筆電出貨量平均也都有 2-3 成衰退。

展望第 1 季，代工業者指出，外地員工陸續復工返崗，可望緩解代工廠人力缺口，整體物流狀況也好轉，3 月營收將逐步回穩，估出貨可望有雙位數成長，但具體成長幅度仍要視疫情後續變化、供應鏈恢復程度。