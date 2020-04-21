WTI油價6月合約盤中崩跌42% 失守12美元關卡

在接近交割日之時，週一 (20 日) 西德州中質原油 (WTI)5 月期貨結算價收盤報每桶 - 37.63 美元，跌幅超 300%，破天荒首度跌入負區間，WTI 6 月合約今 (21 日) 受到拖累，盤中一度跌超 40%，失守 12 美元關卡，道瓊期指週二盤前挫近 400 點。

WTI 6 月合約價週二 (21 日) 盤中暴跌 42% 至每桶 11.89 美元後收斂，台北時間週二晚間 18 時下跌約 16.25%，暫報每桶 17.11 美元。

WTI 6 月合約價格盤中一度跌 42.29%，跌至 12 美元下方 (圖：芝商所)

布蘭特原油期貨也一度跌 30%，落至每桶 20 美元下方，目前暫跌 18.81%，報每桶 20.75 美元。

WTI 5 月合約價週一崩跌後回升，上漲 78.47%，暫報每桶 - 8.1 美元，目前依舊處於負值。

油價暴跌後，傳出沙烏地阿拉伯和其他 OPEC 成員國正在考慮盡快削減原油產量，而不是等到 5 月 1 日減產協議生效時才開始減產。

同時，川普政府也表示，除了擴充戰備儲油，也會謹慎考慮暫停向沙國進口原油，防止美國產油商持續受重擊。

受油價跌勢加劇影響，美國主要期指跌幅擴大，道瓊期指跌近 400 點或 1.69%，那指跌 105.9 點或 1.2%，標普期貨跌 36.12 點或 1.39%