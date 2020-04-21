〈WTI驚見負值〉油價跌破0美元 全球最大原油ETF改動持倉

紐約油價週一 (20 日) 史上首度跌成負值，全球最大原油 ETF、美國原油基金 (USO) 亦改變其持倉部位，以應對動盪的能源市場，替投資人降低嚴重波動的風險。

美國期貨基金 (USCF) 發行的 USO(United States Oil Fund) 原油期貨 ETF，主要投資於近月原油期貨合約，USCF 將把這檔 ETF 的 20% 資產，轉倉至兩個月內就到期的原油期貨合約。

根據 MFWire 對 Morningstar 數據的分析，今年以來，USCF 的基金不斷吸引巨額資金流入，第一季就吸引 29 億美元資金，比任何其他小型基金公司都多。

2020 年是油價大幅波動的一年，今年以來原油價格下跌超過 60%，跌至數十年低點。僅在 3 月份，USO 原油 ETF 就下跌 55%。

即將到期的 5 月 WTI 原油期貨週一 (20 日) 交易重挫近 300%，收在每桶 - 37.63 美元，而 USO ETF 隨之下跌 10.93%，至 3.75 美元。

USO ETF 走勢 (圖片: Investing)

由於新冠肺炎 (COVID-19) 爆發，汽油和天然氣燃料需求稅減，原油供過於求情況加劇，當前油價正價差 (contango) 擴大，意味著期貨轉倉成本大的很可怕。

市場認為，美國部分經濟已逐漸開放，汽車重新上路，原油需求很快會再出現巨幅變化，因此即使週一油價暴跌，原油期貨價格將在幾日後漲一到兩倍。

屆時，持有 USO 的投資人可能叫苦連天，因為該基金必須賣出極低價的近月原油期貨，才能以買入更高價的原油期貨，虧損成本驚人。

傳統上，USO 以往都只投資前一個月的合約，直至到期前兩週，再將其投資配置套用到下個月。目前該檔 ETF 將繼續維持其 80% 資產配置，不過將其 20% 的資金投資於下個月合約中，象徵根本性的轉變。

該公司警告，由於這些資產變動，USO 可能無法實現其投資目標，這是因為每股淨資產值的每日百分比變化，反映出現貨價格的每日百分比變化。

根據基準石油期貨合約價格的每日百分比變化，來衡量輕質低硫原油現貨價格，再加上 USO 抵押資產所賺取的利息，扣去 USO 的支出。

儘管 USO 如今可能會走得更平穩，但押注近期油價回升的投資人，都可能面臨一番困難。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjørnar Tonhaugen 寫道：「油價將繼續起伏不定，但跌勢肯定會改變」

他補充，「在 OPEC + 承諾提供更多幫助之前，將有更多產油國減產。」