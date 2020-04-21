專家：疫情對油價的影響 遠大於OPEC

近期國際油價續跌，西德州原油 (WTI) 5 月份期貨價格，甚至出現史上首見的「負價」。能源諮詢公司 RBN Energy 執行長 Rusty Braziel 指出，目前石油市場的壓力主要來自於新冠肺炎疫情，大於 OPEC 與其盟國之間價格糾紛的影響。

「我認為，油價大跌可能只 15% 是來自沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間的價格戰，而其中有 85% 受到新冠肺炎疫情的影響。」Braziel 說道。

週一 (20 日) 紐約輕原油 5 月期貨價格歷史上首次轉為負值，收盤報跌至每桶 -37.63 美元，單日跌幅高達 306%，5 月期貨合約將於週二 (21 日) 到期。在 2020 年初，每桶原油價格超過 60 美元。

目前油價主要受到沙國與俄羅斯的油價戰，以及武漢肺炎疫情對需求打擊的影響。 今年 3 月份，沙烏地阿拉伯和俄羅斯石油減產會議破局，導致油價下跌。為防範疫情的旅行限制和居家隔離也減少了對石油的需求。

儘管 OPEC 及其盟國，已經在本月初達成了新的減產協議，然而新冠肺炎疫情導致的危機仍然持續，市場對石油的需求依舊低迷。Braziel 認為，只要疫情持續的時間越長久，石油的供需失衡就會越發嚴重。

Brazli 說道：「這意味著疫情持續的時間更長，供應與需求不平衡的時間也會越長，意味著儲存容量將繼續被填加，而且大多數人都認為，在不久的將來儲存會被填滿。當這種情況發生時，油價在現貨市場中就可能就會出現負價。」