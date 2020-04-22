全球最大原油ETF USO 轉換為封閉式基金

由於全球石油需求量萎縮，造成石油供給過剩及原油倉儲空間不足，導致 WTI 原油期貨價格於近日來重挫，WTI 5 月合約價於週一 (20 日) 暴跌至負價，且全球最大的原油 ETF：美國原油基金 (USO)，亦於週二 (21 日) 美股盤前交易下跌超過 20%。
由於 USO 已於 5 月 WTI 合約到期日之前二週轉倉，故目前 USO 主要持倉為 WTI 6 月期貨合約，比重高達 30%，WTI 6 月合約價於週二 (21 日) 盤中一度暴跌 42% 至每桶 11.89 美元後收斂，並於台北時間週三 (22 日) 凌晨 0 時許，下跌 33.53%，報每桶 13.58 美元。
油價的重挫導致 USO 價格波動劇烈，根據 FactSet 數據顯示，自今年以來，USO 的價格已下跌超過 76%，故 ETF 價格的暴跌吸引了有意逢低進場的散戶投資人，
ETF 分析師 Eric Balchunas 表示，週一 (20 日) 流入 USO 的資金便高達 5.6 億美元，促使該基金的管理規模 (AUM) 攀升至 41 億美元，創下歷史新高，且即將觸及在外流通股數的規定上限。
由於 USO 即將達到流通股數上限，因此，負責管理 USO 的美國商品基金 (USCF) 於週一 (20 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 8-K 文件，USO 宣佈將暫停該基金的新購買交易，並停止新股數的發行，換言之，該基金將被轉換為封閉式基金。
根據該文件，目前 USO 已發行所有的註冊股數，並向 SEC 額外申請註冊 40 億股新股，但尚未生效，因此，在新股的註冊發行生效之前，USCF 將暫停對於 USO 的新購買交易，但對於該基金的贖回交易、以及於紐約證交所的交易皆不受影響。