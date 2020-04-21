夏普口罩太熱門 疑因伺服器過載造成雲端平台當機

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 週二 (21 日) 上午在日本官網的電商平台上開賣口罩。由於新冠肺炎 (COVID-19) 的關係，日本消費者反應熱烈，除了造成網路連線大塞車外，夏普的 IoT 家電服務也似乎因此當機。

夏普在日本時間 4 月 21 日上午 10 點起在自家的網路平台「SHARP COCORO LIFE」上頭開賣口罩。一盒 50 片的不織布口罩售價 2980 日圓 (未稅)，還要另加 660 日圓的物流費用。

口罩在 21 日上午 10 點開賣後，就陸續有日本消費者在推文上反應，夏普的 IoT 家電出現無法聯網使用的問題，而夏普官方也證實了這項消息。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

夏普的 IoT 家電服務平台，名為「COCORO+」。使用者可透過手機 APP 來操作房間空調或是廚房的自動調理鍋等家電。

夏普公司表示，不論是使用「COCORO+」雲端服務也好，還是上網購買該公司的口罩也好，都需經過「COCORO ID」身分認證機制來完成。也因此這兩種性質不同的服務，很有可能是建構在相同的雲端平台上。

夏普公關部門對外表示，由該公司所提供的「COCORO+」服務確實在目前無法使用，他們也正在調查是否與口罩的銷售網站有直接關係。