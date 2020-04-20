上週美航空業日均乘客暴跌96%！市場估將裁員逾10萬人

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，為遏止疫情擴散各國祭出封鎖舉措，對航空業帶來衝擊，美國三大航空公司也開始計畫削減成本，有分析師預估，整個產業的裁員人數可能會高達 105,000 人。

根據數據顯示，受到疫情的衝擊，上週，美國每日平均乘客數量暴跌了 96%，至 95,531 人，遠低於去年的 239 萬人。這種需求疲軟意味著，將促使航空公司裁員、拋棄老式飛機並削減薪水，進而使更多員工離職。在過去的兩個月中，至少有 87,000 名員工，佔三大航空公司員工總數的四分之一，已自願離職、提早退休或減少工作時數。

根據美國政府的紓困法案，美國航空公司不得在 9 月 30 日之前裁員，不過已經有不少企業向員工警告表示，裁員是不可避免的。

其中，美國聯合航空 (UAL-US) 就曾在 4 月 15 日暗示了裁員的可能性，表示：「充滿挑戰的經濟前景意味著，在為航空公司和我們的整體員工人數進行調整與規劃時，我們面臨一些艱難的決定。」

投資銀行 Cowen & Co 表示，復甦可能是一項很長期的事情，該公司預測機票銷售可能要到 2025 年才會反彈回疫情大流行前的水平。

據美國航空業遊說團體，航空公司正面臨歷史上最嚴重的現金危機，營收年減 103%。國內航班平均只有 10 位乘客，而國際航班平均只有 24 位乘客。Cowen 分析師 Helane Becker 表示：「我們可以看到航空公司希望減少 800 至 1,000 架飛機，這可能意味這削減 95,000 至 105,000 個航空公司的工作。」