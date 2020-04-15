〈房產〉新冠肺炎疫情待解 地產業者：全台景氣有兩套劇情發展

新冠肺炎疫情尚未停歇，各項經濟活動面臨打擊，房市雖在第一季表現不俗，但仍有經濟因素干擾，中信房屋總經理張世宗今 (15) 日指出，核心關鍵在於疫情獲得控制的時間，往後一年，房市將可能有兩套不同的發展劇本，買賣雙方都應預先超前部署。

張世宗表示，房地產買賣交易是一般民眾一生的重大支出，超前部署有其必要性，尤其疫情嚴峻的當下，國內外經濟活動大受影響，房地產自然無法獨善其身，對於有需要進行房地買賣交易的消費者而言，觀察市場變化並預先進行準備是相當重要的課題。

中信房屋截至 3 月底的內部實際交易狀況表現穩定，國內第一季建物買賣移轉交易不俗，不過由於疫情威脅未解，不代表房市就能安然度過大環境所帶來的危機，房市仍有可能進入蟄伏。

張世宗指出，國內疫情緊張的時刻約是在 3 月中旬左右，以買賣移轉棟數較實際交易遞延 1 個月左右的時間推算，疫情若對房市有所影響，應會在 4 月過後買賣移轉數字上反應出來，而後續所面臨的變化與挑戰，則可能有兩套不同的劇本。

第一種發展就是疫情在 6 月底前解除，房市也將在第三季開始回溫，甚至可能超越第二季，以過往的數字觀察，第三季的交易量通常會比第二季少，但如果房市在第二季底獲得控制，原本觀望的買氣迅速回流，屆時將使第三季的交易量向上攀升。

張世宗分析，房地產與觀光和其他類型產業不同的是，房地產受利空影響會產生遞延交易的效應，利空結束後需求進場，將會使得先前減少的交易量回補，其他產業的消費型態往往牽涉時效性，即使利空消失，後續回補的消費依然有限、只能慢慢等待下次的季節再次來臨。

第二套劇本就是疫情持續嚴峻，甚至到第三季後都未見舒緩的跡象，房市將可能隨全球經濟陷入緊縮。張世宗認為，這牽涉民眾對未來市場的信心，如果疫情未獲改善，造成國計民生重大影響，房地產交易自然會產生停滯甚至滑落，此時房市悲觀性賣方將湧現，房市交易將只剩剛性需求支撐。