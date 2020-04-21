華爾街多頭：美股需要18到24個月才能重回歷史高位

長期對美股看漲的分析師認為，美股標普 500 指數可能還需要 18 到 24 個月，才能再重回歷史高點，他認為股市會先跌深再反彈，看好美股有創下破紀錄收益的潛力。

美國資產管理公司 Federated Hermes 分析師 Phil Orlando 週一 (20 日) 表示，標普 500 指數還 1 需要 18 到 24 個月的時間，才有望恢復先前的歷史新高，並突破 3400 點。

標普 500 指數在 2 月 19 日創下歷史新高的 3393 點，週一 (20 日) 收跌 1.79% 至 2832 點。

S&P500 日線走勢圖 圖片：investing.com

Phil Orlando 週一在 CNBC 節目上表示：「未來這一兩個月，經濟和公司的盈利數據都會非常慘，令市場恐懼，美股可能會出現近 10% 的波動」

Phil Orlando 是華爾街最堅定的多頭之一，他曾在二月份警告投資人，新冠肺炎 (COVID-19) 病毒的影響可能會持續數月之久，他稱， 2020 年經濟增長和企業收益增長方面將被破壞。

儘管看跌，但 Orlando 並沒有停止購買股票，他表示，近兩年的時間範圍內，股市有看漲的機會。

他強調：「耐心是一種美德」

Orlando 預測，經濟將在下一個或兩個月後逐步緩慢重啟，並在今年下半年迅速復甦，並認為科技、醫療類股將持續跑贏大盤，長遠來說，他也看好金融和小型企業股。

奧蘭多說：「如果經濟在下半年恢復增長，那麼銀行將成為不可或缺的一環，而相對於大盤股，小盤股的衝擊最為嚴重，有機會出現強勁收益」

他補充：「美元依然堅挺，即便疫情衝擊，我們認為，美國經濟的表現相對優於世界其他國家。」