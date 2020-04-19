〈台股風向球〉美股「財爆」亂流醞釀中 台積電定海神針穩行情走勢

台股過去一周維持漲多看回不回的驚驚漲格局，尤其台積電展望優於預期帶動下，指數周漲 439 點，周線連 4 紅，4 月以來強彈多達 888 點，漲幅逾 9%，法人指出，隨著歐美疫情略見緩和跡象、川普公布重啟經濟指引，加上台積電目標價獲多數外資調升，外資終結連 16 周賣超，多方控盤無虞，惟須留意，美股超級財報周將到來，企業第一季財報利空亂流將接連到來，恐對盤勢帶來震盪回落壓力。

美股費半指數上周再度強彈超過 6%，漲幅高於道瓊指數的 2.2%，反映科技股表現相對強勁，也成為引領台股續彈的信心來源。

從籌碼面來看，外資上周五在集中市場回頭大買 204 億元，創 2015 年 11 月 5 日以來單日新高，其中光是對台積電買超就達 174 億元，占買超比重 85%，在台積電定海神針的發威下，一周以來外資回頭買超共 117 億元，終結今年以來長達 16 周的賣超紀錄。

外資圈除麥格理對台積電維持中立評等，且目標價落在 279 元，四大外資包括瑞士信貸、JP 摩根、大和證券和摩根史坦利等，均給予優於大盤或加碼評等，目標價落在 320-341 元間，隨著外資積極回補台積電，對大盤的拉抬力道可期。

不過，接下來美國將公布多項經濟數據，如首次申請失業金人數、Markit PMI、3 月耐久財訂單和多家重量級公司的財報，包括微軟、波音、德州儀器和英特爾，法人表示，相關數據肯定不太好看，對盤勢造成回檔壓力，至於幅度多寡，取決於數據與預期的差異。

技術面上，接下來台股面臨 3 月 12 日跳空上緣 10845 點、同時也是季線附近反壓，在美股財報陸續公布下，不如預期的情形，恐成阻擋多方的亂流。

元大投顧也提醒，智慧型手機等消費產品砍單影響，恐將接踵而來，短期行情應無法再像過去二周樂觀。