金融股甩降息陰霾 全面翻紅大漲逾4%

台股今 (20) 日在美股收紅、國安基金進場護盤下跌深反彈，八大類股全面收紅，大盤成功收復 10 年線，飽受降息所苦的金融族群包括玉山金、富邦金、國泰金、第一金、兆豐金等指標個股全面收紅，金融類股指數大漲逾 4%。

在消息面與資金面拉抬下，部分金融股包括三商壽、新光金與合庫金盤中，更一度亮燈漲停。

台股今天跳空走揚，在美股反彈、國安基金啟動護盤機制後激勵台股盤勢黑翻紅，盤中大漲 583 點指數高點衝上 9264 點，成交量也放大至 1400 億元以上，儘管盤中漲勢略有收斂，但仍守住 10 年線不墜。

為降低疫情蔓延對經濟的傷害，全球央行接力降息、量化寬鬆救市，台灣央行也宣布降息 1 碼因應，重貼現率下探至 1.125% 創下歷史新低，讓靠利差獲利的銀行業叫苦連天。

回顧這波疫情引爆的股災，金融股在降息利空催化下成為資金提款機，部分被股民視為定存績優股的兆豐金、第一金、玉山金、富邦金與國泰金遭資金大舉提款，拖累股價直直落。

玉山金揮別昨天跌停陰霾，盤中在買盤回補激勵下股價大漲逾 7%，但因遭外資連 5 賣股價跌幅大，目前股價仍在月線之下；第一金盤中也強漲逾 6% 以上，股價轉強上漲 1.1 元。

另外，壽險股包括富邦金、國泰金、新光金與三商壽股價也全面上漲收紅；另外，王道銀行在買盤敲進下盤中股價直奔漲停關門，股價收在 5.96 元。

回顧國安基金過去護盤持股部位，除了鎖定權值股拉抬盤勢外，穩定配息高殖利率的金融股，包括富邦金、國泰金、兆豐金、第一金、華南金都是基金買盤偏愛個股。

法人指出，在美股反彈與國安基金等利多激勵下，金融股今天隨盤勢回升翻紅，但要留意的是，肺炎疫情尚未落幕，加上全球央行仍持續降息、金融業因應疫情需挹注更多資金紓困，對金融股而言獲利壓力警報尚未解除，對金融股而言仍有隱憂。