〈台股盤前〉美股跟上漲勢潮 台股護國神山屏障佳不會再寂寞下去

台股 17 日在台積電 (2330-TW) 展望正向帶動下，開盤大漲 174 點，盤中最高上漲 334 點，成交值 2332 億元，權值股帶頭衝，盤中也創波段新高，K 線留上影線收紅，但目前上檔也面臨季線 10854 點壓力，留意盤勢回檔。

台股集中市場 17 日的強漲，創波段新高，在全球股市表現獨強，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，全球疫情利空仍未退散下，後續美股走勢若無法跟上，恐不利後市的有力發展。

但上周六收盤的美股表現優異，也化解大半的疑慮，美股收盤美瓊指數上漲 704.81 點，或 2.99%，收 24242.49 點。標普 500 指數上漲 75.01 點，或 2.68%，收 2874.56 點。那斯達克指數上漲 117.78 點，或 1.38%，收 8650.14 點。費城半導體指數上漲 14.78 點，或 0.87%，收 1,705.64 點。道瓊週漲 2.2%，也締造自 1938 年來最佳雙週表現 (15%)，標普週漲幅達 3%，自 2 月以來首次連續第 2 週上揚，那斯達克指數一週上漲 6.1%，也是創 2001 年以來最高雙週漲幅。

對於台股後市，分析師黃漢成指出，目前市場觀察重點包括第一季台廠季報表現，但不容忽視 4 月以後全球新冠肺炎疫情擴散，對市場消費端需求的影響，是重要的觀察指標，此外，在台廠陸續發布首季財報的同時，也應更加注意其最新營運展望及個股位階的高低。。

上周五，外資在台股翻多，外資買超 203.94 億元，投信、自營商則分別買超 24.92、7.02 億元，其中，17 日外資大舉買超台積電 5.73 萬張。

在市場訊息方面，PCB 全製程廠中國廠區產能恢復挹注下，華通、欣興、臻鼎 (4958-TW) 及健鼎 (3044-TW) 3 月營收同步改寫歷年同期新高，柏承 (6141-TW) 3 月營收也創 10 個月來新高，台廠業者由於 HD 生產規模與價格都具競爭優勢，加上工作天數增加，且高單價 HDI 板接單動能不俗，第 2 季營運可望優於首季，且目前仍未有客戶砍單。