〈財報〉華為Q1營收小幅成長 表現符合內部預期

華為週二 (21 日) 公布 Q1 財報，第一季營收報 1822 億人民幣，年增 1.4%，淨利率報 7.3%；華為表示受武漢肺炎疫情與美國的進口禁令影響下，本季表現仍屬彈性成長，表現符合預期。

華為第一季財報關鍵數據：

營收報 1822 億人民幣，年增率報 1.4%，低於去年同期的 39%。

淨利未公布總額，年增率報 7.3%，低於去年同期的 8%。

第一季表現彈性成長

第一季成長符合華為預期，華為副總裁張國威表示，企業成長速度放慢，但面對實體清單事件和武漢肺炎疫情影響下，這樣的成長屬於一種彈性表現，不過令市場疑惑的是，華為 Q1 財報中除了並未公布明確淨利外，亦未公布第一季手機出貨量。

而值得注意的是，華為創辦人任正非近日接受《華爾街日報》訪問時，透露華為手機在中國市場的銷量在每天 45 萬部左右，國際市場會出現衰退，他又指出，將於 4 月後開始增長，每個月銷售量預計約 2 千多萬部；另因疫情影響，其平板電腦、手提電腦等相關業務的銷售量增長 5 至 6 倍。

另外，美國實體清單禁令實施後，使華為去年成長為 3 年來最低，近期華府更傳出會有新的限制措施，對此張國威表示，加上疫情的影響下實體清單與禁令對於經濟根本毫無意義。

針對外界認為華為資助歐盟口罩與衣料設施為口罩外交，目的在於解除歐盟的 5G 禁令，對此張國威表達抗議，其表示華為舉動在於社會責任的表現。