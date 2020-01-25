〈武漢肺炎疫情升溫〉麥當勞湖北5城連鎖店暫停營業 上海迪士尼和北京故宮關閉

因應致命性的新冠狀病毒的繼續傳播，麥當勞 (MCD-US) 宣布關閉了中國 5 個城市的連鎖店，並在該地區內實行新的健康基本準則。

麥當勞發言人 Barry Sum 透過電郵表示，該公司週五 (24 日) 關閉了在武漢、鄂州、黃岡、潛江和仙桃的店面，這些城市都受到中國政府出行限制的影響。湖北省中部至少有 10 個城市面臨出行限制，包括冠狀病毒株起源地武漢在內。

Sum 說：「麥當勞在湖北省其他公共交通未受限制的地點營運未受影響。」「員工和顧客的安全是我們最高指導原則，我們對所有分店營運和文職人員採取全面、謹慎的措施。」目前尚不清楚受影響的餐廳何時重新開放。

根據最新數據，至少有 900 人感染了這種病毒，已有 26 日死亡。這個呼吸道感染疾病已擴散到日本、泰國和美國等國家。為了防止更多人患病和死亡，包括北京在內的主要城市已經取消了部分或全部的農曆新年慶祝活動。

Sum 說：「麥當勞將與當地衛生部門及其他有關當局保持密切聯繫，積極實施醫療機構對遏制該病毒的任何指示，並將繼續共同努力應對這個流行病。」

除了暫停服務外，麥當勞還制訂了嚴格的新標準來監控員工的感染跡象。該公司在其中國社交媒體平台上分享了「所有店面必須在員工上班前測量體溫」的機制，並補充說，該公司「已為春節期間往返武漢的員工建立了報告、記錄和觀察機制」。

出現發燒或感冒症狀的員工將被送回家。此外，員工將開始戴口罩，並被要求經常洗手並頻繁地使用消毒劑。

該連鎖店也在店面放置洗手液供客戶使用，提高店內清潔的頻率，並指示供應商採取安全預防措施。

麥當勞將中國視為高成長市場。在 10 月的財報電話會議中，該公司前 CEO Steve Easterbrook 談到第 3 季獲利時指出，中國是表現最佳的國際市場之一。

（圖: AFP）

其他全球企業也對疫情做出反應。上海迪士尼主題公園週五在其官網上宣布度假區在春節假日期間關閉，以「回應疾病預防和控制」。目前尚不清楚公園何時重新開放。

該度假村表示，它將讓顧客退票、退訂酒店和其他預購的娛樂門票。它沒有說公園何時重新開放。

迪士尼 (DIS-US) 於 2016 年斥資 55 億美元在上海開發大型主題公園，努力爭取中國錙銖必較的消費者。據報導，有人對其門票水準以及食品和飲料價格提出了抱怨。

迪士尼在 11 月表示，該上海度假勝地第 4 季營收有所增加，但平均票價上漲導致與去年同期相比「入園人數減少」。

由於對武漢病毒的擔憂，其他受歡迎的旅遊景點，例如北京故宮，也宣布關閉。

隨著人們足不出戶並避開擁擠人潮，更多娛樂場所也會受到打擊。

中國國家表演藝術中心週五宣布，原定於 1 月 26 日至 30 日舉行的所有演出均被取消。其他表演場所也跟進，北京人民藝術劇院表示將在 24 日關閉，但沒有給出重新開放的日期。南京江蘇劇院取消了 9 場演出。

中國國家新聞社《新華社》報導說，原訂往年獲利豐厚的春節電影檔期放映的大片已經撤出，原因是電影院通風不足且冠狀病毒具有高度傳染性。

《新華社》指出，去年，中國農曆新年的電影票房收入超過人民幣 50 億元，約合 7.208 億美元。