〈財報〉迪士尼Q1營收獲利均優於預期 Disney+預測未變

迪士尼 (DIS-US) 週二 (4 日) 公布第一財季獲利營收優於預期，但盤後股價在收盤價上下 1% 波動。

基於 GAAP 的財報關鍵數據

EPS： 1.53 美元，高於分析師預期的 1.44 美元 (Refinitiv 調查)。

營收：年增 36% 至 208.6 億美元，略高於分析師預期的 207.9 億美元 (Refinitiv 調查)。

第一財季是迪士尼去年 11 月推出影視串流服務 Disney + 以來首次季度財報，迪士尼執行長 Bob Iger 稱 Disney + 的表現「超乎了我們最好的預期。」

Disney + 目前訂閱人數達 2650 萬人，較 11 月 12 日推出時註冊的 1000 萬人翻升一倍以上。迪士尼表示，來自每位迪士尼付費用戶的平均月度營收 5.56 美元。

在公司的財報電話會議上，Iger 稱在這 2650 萬訂閱人數中約有 20% 是透過 Verizon 的免費試用方式註冊，約莫 50% 則透過 Disney+ 網站，且「許多人已經付費購買 1 年甚至 3 年的訂閱服務。」

他補充，「自免費轉付費的切換狀況和顧客流失率都比預期還好。」

迪士尼並未公布 Disney + 的財測。該公司先前估計 2024 財年底之前，訂閱人數將介於 6000 萬至 9000 萬人區間，Iger 在電話會議上表示，「現在變更 Disney + 財測還太早了，尤其是這項服務尚未在一些國際市場推出。」

Bob Iger 表示，「顯然這是很棒的開始，但我們不會現在就改變預期，我們會在本季底、12 月底、昨日前這之間，說一些有關訂閱人數的消息，但我們不會改變預測。」

ESPN + 現在擁有 660 萬訂戶，而 Hulu 共有 3040 萬訂戶。 Hulu 該季平均每月每訂閱戶營收 59.47 美元，而 ESPN + 則為 4.44 美元，較去年同期下降 5%，迪士尼認為下降是因為「訂閱者切換方案，轉成 Disney+、ESPN + 和 Hulu 同捆的方案，因該套餐方案的單價低於單一訂閱服務的零售價。

迪士尼各集團 Q4 表現

媒體網絡集團

營收 73.61 億美元

營業收入 16.30 億美元

遊樂園和渡假村集團

營收 73.96 億美元

營業收入 23.38 億美元

電影娛樂集團

營收 37.64 億美元

營業收入 9.48 億美元

直接對消費者的銷售

營收 39.87 億美元

營業收入 負 6.93 億美元

受到香港反送中的示威抗議活動和冠狀病毒爆發的影響，迪士尼公園和渡假村業務受創。因應冠狀病毒爆發加劇，迪士尼也不得不暫停在中國的營運，1 月 25 日上海迪士尼樂園關閉等候通知，香港迪士尼樂園也暫時關閉。

由於關閉上海和香港樂園，第二季財報和全年財報恐受負面衝擊，但衝擊程度仍視關閉時間長短而定。迪士尼預期上海迪士尼樂園第二財季營業收入將下降 1.35 億美元，而香港迪士尼樂園同期營業收入將約下挫 1.45 億美元。

由於先前香港的抗議活動，遊客人數和酒店入住率下降，迪士尼樂園第一財季營業收入下降 8000 萬美元。