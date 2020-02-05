〈財報〉迪士尼Q1營收獲利均優於預期 Disney+預測未變

迪士尼 (DIS-US) 週二 (4 日) 公布第一財季獲利營收優於預期，但盤後股價在收盤價上下 1% 波動。
基於 GAAP 的財報關鍵數據
- EPS： 1.53 美元，高於分析師預期的 1.44 美元 (Refinitiv 調查)。
- 營收：年增 36% 至 208.6 億美元，略高於分析師預期的 207.9 億美元 (Refinitiv 調查)。
第一財季是迪士尼去年 11 月推出影視串流服務 Disney + 以來首次季度財報，迪士尼執行長 Bob Iger 稱 Disney + 的表現「超乎了我們最好的預期。」
Disney + 目前訂閱人數達 2650 萬人，較 11 月 12 日推出時註冊的 1000 萬人翻升一倍以上。迪士尼表示，來自每位迪士尼付費用戶的平均月度營收 5.56 美元。
在公司的財報電話會議上，Iger 稱在這 2650 萬訂閱人數中約有 20% 是透過 Verizon 的免費試用方式註冊，約莫 50% 則透過 Disney+ 網站，且「許多人已經付費購買 1 年甚至 3 年的訂閱服務。」
他補充，「自免費轉付費的切換狀況和顧客流失率都比預期還好。」
迪士尼並未公布 Disney + 的財測。該公司先前估計 2024 財年底之前，訂閱人數將介於 6000 萬至 9000 萬人區間，Iger 在電話會議上表示，「現在變更 Disney + 財測還太早了，尤其是這項服務尚未在一些國際市場推出。」
Bob Iger 表示，「顯然這是很棒的開始，但我們不會現在就改變預期，我們會在本季底、12 月底、昨日前這之間，說一些有關訂閱人數的消息，但我們不會改變預測。」
ESPN + 現在擁有 660 萬訂戶，而 Hulu 共有 3040 萬訂戶。 Hulu 該季平均每月每訂閱戶營收 59.47 美元，而 ESPN + 則為 4.44 美元，較去年同期下降 5%，迪士尼認為下降是因為「訂閱者切換方案，轉成 Disney+、ESPN + 和 Hulu 同捆的方案，因該套餐方案的單價低於單一訂閱服務的零售價。
迪士尼各集團 Q4 表現
媒體網絡集團
遊樂園和渡假村集團
電影娛樂集團
直接對消費者的銷售
受到香港反送中的示威抗議活動和冠狀病毒爆發的影響，迪士尼公園和渡假村業務受創。因應冠狀病毒爆發加劇，迪士尼也不得不暫停在中國的營運，1 月 25 日上海迪士尼樂園關閉等候通知，香港迪士尼樂園也暫時關閉。
由於關閉上海和香港樂園，第二季財報和全年財報恐受負面衝擊，但衝擊程度仍視關閉時間長短而定。迪士尼預期上海迪士尼樂園第二財季營業收入將下降 1.35 億美元，而香港迪士尼樂園同期營業收入將約下挫 1.45 億美元。
由於先前香港的抗議活動，遊客人數和酒店入住率下降，迪士尼樂園第一財季營業收入下降 8000 萬美元。