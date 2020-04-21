〈美股早盤〉全球最大原油ETF USO暫停交易！道瓊早盤續跌400點

週一 (20 日) WTI 5 月期貨價格持續重挫，並跌落至負價，且拖累 WTI 6 月期貨、以及布蘭特原油期貨的價格，而油價的重挫也令美股早盤四大指數皆下跌，道瓊指數下跌超過 400 點，台積電 ADR 下跌 1.60%。

USO 宣布暫停交易！

此外，全球最大原油期貨 ETF USO 亦於週二 (21 日) 宣佈暫停交易，該 ETF 持有 25% 至 30% 的 WTI 6 月期貨，而受到 6 月 WTI 油價也大跌的影響，導致 USO 於週二 (21 日) 盤前就暴跌超過 20%，在宣佈停止交易後，USO 將轉換為封閉式基金，除了凍結新的交易外，亦停止發行新的股數。

另外，美國參議院於週一 (20 日) 針對新一輪的經濟刺激方案進行談判，包括 3700 億美元的小型企業紓困貸款追加、750 億美元的醫院抗疫資金、及 250 億美元的肺炎病毒檢測資金等。參議院對於該方案未能達成共識，但預計於週二 (21 日) 下午針對小型企業的貸款計劃進行投票。

新冠肺炎疫情

美國的肺炎累計確診病例已將近 80 萬例，美國政府宣佈，為防止疫情擴大，美國與加拿大和墨西哥邊境的「非必要旅行」限制延長 30 天。

新加坡疫情持續擴大，且連續兩日新增確診病例皆超過千例，累計確診病例數則超過 9 千例，新加坡總理李顯龍於週二 (21 日) 宣佈，將鎖國措施的期限，由原定的 5 月 4 日延長至 6 月 1 日。

另外，香港原定的限制社交距離政策將於 4 月 23 日屆滿，香港特首林鄭月娥於週二 (21 日) 強調，目前防疫工作不能鬆懈，並將相關措施延長 14 天。

WTI 6 月期貨續大跌

週一 (20 日) 西德州中質原油 (WTI) 5 月期貨結算價收盤報每桶 -37.63 美元，跌幅超 300%，破天荒首度跌入負價區間，WTI 6 月合約於週二 (21 日) 受到拖累，盤中一度跌超 40%，失守 12 美元關卡。

油價暴跌後，傳出沙烏地阿拉伯和其他 OPEC 成員國正在考慮盡快削減原油產量。川普政府也表示，將謹慎考慮暫停向沙國進口原油，防止美國產油商持續受重擊。

截至台北時間週二 (21 日)22 時許：

道瓊指數下跌 411.16 點或 -1.74%，暫報 23239.28 點

那斯達克下跌 99.34 點或 -1.16%，暫報 8461.93 點

標普 500 下跌 50.07 點或 -1.77%，暫報 2773.09 點

費半下跌 20.04 點或 -1.20%，暫報 1647.53 點

台積電 ADR 下跌 1.60% 至每股 51.75 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.547%

紐約輕原油下跌 31.72% 至每桶 13.95 美元

布蘭特原油下跌 23.23% 至每桶 19.63 美元

黃金下跌 2.24% 至每盎司 1672.90 美元

美元指數上漲 0.49% 至 100.547 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

可口可樂 (KO-US)

可口可樂早盤下跌 3.39%，達 44.97 美元。

可口可樂於週二 (21 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，淨利和營收均超出預期。但由於肺炎疫情導致電影院、體育賽事等活動關閉，近期銷售前景受到衝擊，因此該公司取消了全年獲利前景財測。

基於 non GAAP 財報關鍵數據

營收：86 億美元，超越預期的 84 億美元

淨利：27.8 億美元，高於去年同期的 16.8 億美元

EPS：51 美分，高於預期的 44 美分，高於去年同期的 39 美分

旅遊家 (TRV-US)

旅遊家早盤下跌 3.23%，達 98.47 美元。

全美第二大產物保險公司旅行家集團於週二 (21 日) 公佈 2020 財年第一季財報，由於與龍捲風、暴風雪、以及新冠肺炎等災害有關的「災難性損失」增加，導致第一季收益大幅低於市場預期。

基於 non GAAP 財報關鍵數據

淨利：6 億美元，低於從去年同期的 7.96 億美元

EPS：2.62 美元，低於去年同期的 2.83 美元，低於分析師預期的 2.85 美元

營收：至 79.1 億美元，高於去年同期的 76.7 億美元，年增 3%，低於分析師預期的 80.5 億美元

淨承保保費：73.5 億美元，高於去年同期的 70.6 億美元

IBM (IBM-US)

IBM 早盤下跌 5.64 %，達 113.78 美元。

IBM 於週一 (20 日) 美股盤後公布 2020 年 Q1 財報，儘管包含紅帽在內的雲端業務表現強勁，但受到新冠肺炎的影響，導致該公司 Q1 營收年減 3.4%，且由於市場前景充滿不確定性，IBM 撤回全年的財測展望。

基於 GAAP 財報關鍵數據:

EPS ：1.31 美元，年減 26%，低於去年同期 1.78 美元

營收：176 億美元，年減 3.4%，合於市場預期的 175.9 億美元

淨利：11.8 億美元，低於去年同期 15.9 億美元，年減 26%

自由現金流：116 億美元

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Nationwide 分析師 Mark Hackett 表示，股市的波動性仍舊劇烈，而市場消息的解讀，亦帶動投資人情緒的大幅變動。上週由於市場預期肺炎疫情將逐漸趨緩，促使美股大幅上漲，但由於經濟重新開發的計劃仍充滿未知數，因此，Hackett 呼籲投資人應抱持謹慎的態度。

針對近日來的油價重挫，花旗集團分析師 Eric Lee 表示，儘管 OPEC + 及其他產油國協議於 5 月 1 日開始減產，且石油的供給及存量皆有望於 2020 年下半年開始趨緊，但預估在接下來的 4 到 6 週，原油倉儲空間不足的問題仍將嚴重，並持續對油價造成衝擊。