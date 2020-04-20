央行：IMF未設專職研究單位 對我GDP過於悲觀

IMF 上週發布「世界經濟展望」報告，估台灣今年實質經濟成長率 (GDP) 僅 - 4.0%，台灣央行副總裁嚴宗大今 (20) 日指出，預測過於悲觀，且 IMF 對台灣經濟預測未有負責單位，難以掌握真實情況，且 2016 年後對台 GDP 預測普遍都偏低。

嚴宗大表示，IMF 此次預測過度強調全球經濟衰退和貿易量萎縮，對台灣經濟的負面衝擊，未掌握民間與政府投資狀況，導致預測過於悲觀。

IMF 看台灣經濟悲觀，主因在國外需求驟降，不利台灣輸出成長表現，不過，嚴宗大認為，外需雖疲弱，國外淨需求不一定負貢獻，原因在於出口成長趨緩也會使進口需求下降，且國際原物料價格續處低檔，兩相抵銷後，國外淨需求貢獻不一定為負數。

央行強調，IMF 在網站上提供各國專職單位聯繫管道，但未有台灣相關資訊，顯示未設置研究台灣的專職單位，事實上，2016 年後 IMF 對台 GDP 預測普遍偏低。

央行以 2016 年為例，IMF 於該年 10 月預設台灣經濟成長率為 1.0%，較該年實際值 2.17% 低估 1.17 個百分點。

央行曾在 2018 年致函 IMF 表達其預測有偏低現象，IMF 該年 10 月將預測值修正為 2.70%，較接近當年度的實際值 2.75%，央行強調，未來將持續與 IMF 溝通，希望有助 IMF 對台灣經濟預測的準確性。