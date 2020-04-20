盤前財經大事搶先讀2020年04月20日

今日操盤前瞻

台灣 3 月外銷訂單

日本 3 月貿易收支

法說會：遠東新、群益證、雙鴻

〈分析〉當所有公司都削減廣告費用 FANG 還漲得起來嗎？

美股已經由 3 月份的低點強勁反彈，曾經的大熱門 FANG 股票，在這波的升勢更是強勁，在 Netflix(NFLX-US) 帶領之下，甚至來到歷史高點。但考慮到疫情的潛在影響，投資人似乎顯得過於樂觀。閱讀全文...

〈觀察〉近半年態度轉趨積極 台積電加速赴美設廠評估？

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 是否赴美設廠的議題，始終是市場關注焦點，日前法說會上，董事長劉德音首度對外揭露更多考量與細節，並提到若設廠，可能會在當地建置先進製程產能，與半年前相較之下，台積電明顯正加速評估對於在美建廠的可能性。閱讀全文...

〈觀察〉鴻海向上布局半導體 究竟能帶來哪些效益？

鴻海 (2317-TW) 近日敲定半導體封測廠落戶青島，市場人士分析，鴻海封測廠投產後，除了能配合夏普的 8 吋廠，打造高端客製化產品一條龍外，提升自製率也有助優化生產成本，藉此突破營運進入成長高原期的瓶頸。閱讀全文...

〈觀察〉當外食族轉為宅食客 連鎖餐飲拚生存開闢新產品線

在消費者從外食族轉變成宅食客的趨勢下，除了發展外送已成顯學，近來可觀察到，不少大型業者積極投入開發冷凍即食甚至是常溫包，甚至陸續推出乾拌麵產品，預料接下來餐飲紅海的趨勢將蔓延至食品包。閱讀全文...

〈報稅教戰手冊〉搞懂今年上路的四大報稅新制 小資族也能輕鬆省稅

5 月報稅季將屆，今年報稅有四大新制調整，包括新增長照扣除額、薪資所得核實減除、調高基本生活差額，以及放寬無謀生能力親屬扶養認定標準，不妨趁報稅前趕緊準備資料，才能輕鬆省稅。閱讀全文...