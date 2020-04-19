〈觀察〉疫情延燒不止歇 高球球頭鑄造業上半年營運難樂觀

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情由中國持續延燒至全球，高爾夫球球頭業者先從生產端的在中國大陸出現產能受延後復工的阻礙，今年第一季的旺季營收都明顯較去年同期衰退，第二季進入淡季，恐更因歐美各國的「禁足令」實施，出現史上最淡的淡季，等於今年上半年相關廠商表現都難展笑顏。

高球具代工廠四大天王 2020 年首季營收表現上，龍頭廠復盛應用 36.17 億元，年減 14.11%，大田精密 7.44 億元，年減 12.52%，明安 26.84 億元，年減 22.4%，鉅明 6.13 億元，年減 18.08%。

就整體高爾夫球球頭鑄造業營收分布來看，第一季及第四季多為出貨旺季，第二季則為品牌廠針對市場銷售佳的型號追加訂單出貨；不過，業者指出，美國各州持續實施「禁足令」造成球場關閉，讓球具品牌銷售失去重要動能。

球頭業者概算，3 月美國高爾夫球場關閉約 2 成，但 4 月關閉家數躍升到占近 4 成，此不利狀況下，業者繼第 1 季出貨延遲造成營收較去年同期衰退後，球具客戶端進一步通知，原定延後第 2 季出貨的訂單也將暫停出貨，廠商進一步追加的訂單，也陸續取消。

高球具代工廠對股利配發也保守，各家都盼多保留銀彈，度過景氣寒冬，復盛應用 2 月起即密切觀察全球疫情發展，去年每股純益 16.61 元，擬配 8 元現金股利，去年盈餘配發不僅低於上一年 11 元，配發率 48.16%，也是四家業者中最低。

不過，其他家高爾夫代工業者強調，目前對於去年盈餘分配額度，沒有加以變更的規劃，復盛應用股利配發雖低於上一年，但仍排名第一，大田精密去年每股純益 5.81 元，配發 3.8 元，排名第二，其次明安，去年每股純益 4.55 元，擬配發 2.3 元，鉅明去年每股純益 3.3 元，擬配發 2 元股利。