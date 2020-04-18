疫情重擊 歐盟執委會：2020年貿易總額恐大減5700億美元

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，歐盟預計，今年歐盟與海外地區之間的貿易總額將大減近 10%，確切預估值為減少 5250 億歐元 (約 5700 億美元)。

歐盟執行委員會 (European Commission) 週五 (18 日) 表示，歐盟的商品和服務出口額將下滑 2850 億歐元，較去年同期減少 9.2%，進口額也下滑 2400 億歐元，較去年同期減少 8.8%。

這項預期由歐盟執委會提出，該組織還預計，2020 年全球貿易額將下滑 9.7%，隨著各國頒布旅行禁令，世界貿易組織 (WHO) 上週預估，2020 年全球商品貿易總額將下滑 13% 至 32%。

執委會表示，歐盟出口額下滑主要將衝擊到製造業部門，預計多數產業出口萎縮幅度至少為 10%，尤其以運輸和電機設備所受打擊最大。

執委會預計將在 5 月更新貿易額預期，該組織警告，今年歐盟經濟遭受疫情重創，導致集團 GDP 面臨大幅萎縮，貿易總額下降幅度可能更大，並稱隨著 GDP 損失越來越多，貿易跌幅也可能進一步擴大。

除對外貿易受限制，歐盟當然也希望國家停擺已久的經濟能夠盡快恢復正常運作。

隨著部分歐洲國家疫情趨緩，執委會期望盡快協調歐盟解除當前的封鎖政策，本週四 (17 日) 公布了取消部分限制的計畫，並提出三項放寬限制的條件。

目前，義大利、捷克、奧地利等國陸續在本週解除部分限制，允許特定商家及產業人士重返工作崗位，德國則宣布將在下週重啟部分商店，同時逐步恢復學校上課，

德國央行總裁魏德曼 (Jens Weidmann) 表示，為因應疫情危機，歐洲政府在這段期間提撥了相當可觀的支出來對抗疫情，儘管實屬必要，但他警告極端擴張性財政立場無法長久維持，將來所有國家必須將重點放在降低債務比率上，並確保資本市場可以接受。