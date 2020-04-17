存債很流行 專家教你怎麼挑選債券ETF

隨著債券 ETF 規模不斷擴大，國內也逐漸興起「存債」風潮，法人建議，可以掌握 3 招，挑選好債標的。

市場在疫情影響之下走勢詭譎難測，股匯市震盪起伏尤其大，不少投資人於是將目光轉向波動相對較低的債券 ETF，從「存股」轉向「存債」。統計至 3 月底為止，台灣已發行超過 100 檔債券 ETF，總發行規模已逼近 1.3 兆元，其中，國泰投信規模超過 2,354 億元為最大，共有 13 檔債券 ETF，躍居市場一哥，類型涵蓋所有債券品種。

由於債券 ETF 愈來愈受歡迎，整體發行規模不斷擴大，類型也相當多元化，包括長短期公債、投資等級債、高收益債、新興市場債、個別產業債等。國泰投信債券 ETF 產品線也相當完整。

台灣在 2017 年才開放債券 ETF，短短三年多的時間，規模卻迅速發展，其中一個原因是其平均費率僅 0.2％到 0.3％左右，相較主動式基金經理費加保管費合計約 1.2％到 1.6％少了約 1%，對於投資人更具吸引力。

由於現階段台灣已進入高齡化社會，樂活退休成為許多人的夢想，低波動和穩定配息的債券 ETF，成為退休族的最佳選項之一，不過將債券 ETF 納入資產配置，除了考量市場趨勢及費率相對較低問題之外，國泰投信 ETF 團隊建議，可以掌握三大原則，選擇好的、適合自己風險屬性的標的。

一是穩健配息：許多人選擇債券 ETF 在於其配息，債券 ETF 多為季配息，每季配息率高低及能否穩定配息，是首要考慮的，投資人可前往各投信網站查閱想投資的標的 ETF 歷年配息率之後，確認符合需求再投資。

二是流動性：通常規模較大的 ETF 流動性也較好，投資人買得到也賣得掉，未來基金遭到清算的機率也相對較低，因此大型 ETF 是投資時可考慮的選項之一。

三是折溢價幅度：要留意 ETF 的折溢價幅度是否在合理範圍內，否則讓折溢價吃掉報酬率反而得不償失。